應佳妤別KP胸章引關注 媽媽應曉薇發聲：她很乖 只是想感恩小草

國民黨台北市議員應曉薇女兒應佳妤。 圖：翻攝應佳妤臉書

國民黨台北市議員應曉薇女兒應佳妤是否會代母參選2026台北市中正萬華區議員，引發外界關注，而民眾黨已在該區提名上屆參選過的黨發言人吳怡萱，但應佳妤昨別上「KP」徽章錄製影片，遭解讀搶攻小草票，吳怡萱則回應，「樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入民眾黨」。應曉薇今（10日）表示，女兒很乖，只是想感恩小草們在她收押期間給的溫暖和鼓勵。

應曉薇稍早於臉書發文指出，有關應佳妤佩戴「KP」胸章一事，「其實她很乖，她只是想感恩。」

應曉薇說，她常教育兩個女兒，受人點滴要知恩圖報，真心相挺的朋友，當然不能忘記。十月懷胎的女兒，當然知道她在想什麼。不只是應佳妤，她們母女三人都不會忘記，在她收押期間，小草們給的溫暖和鼓勵，「沿途追著囚車為我大喊加油、要我堅持到底。曉薇都牢記在心，曉薇跟你們磕頭，感謝再感謝」。

應曉薇表示，回家後，有同學媽媽才告訴她，姊妹未出國前常在北女所外痛哭、打坐、禱告，「我是了解她們的，充滿絕望的姊妹渴望只是能靠近媽咪近一點」。

應曉薇強調，這些日子，很多小草朋友給了她們全家人很大的力量，「應佳妤把胸章別在身上，是她記得你們的方式，也是我們全家的感謝。」她也真心向所有關心她們的朋友說一聲謝謝，也祝福每一位願意為中正萬華努力的人，都能記得初衷，不負這塊土地。

