即時中心／高睿鴻報導

國民黨北市議員應曉薇因涉嫌於「京華城案」收賄，之前遭羈押超過1年，目前具保停押，還在等待北院審酌案件；即便如此，她最近仍有不少政治動作，不僅頻繁使用社群平台，為女兒應佳妤拉抬聲勢，後者最近更是錄製影片「反擊側翼」，還傳出可能「代母出征」競選議員，引發關注。從影片中可見，她身上還別了一枚「KP」徽章，讓外界解讀是向民眾黨示好；對此，應曉薇今（10）天也發文，針對此事提供解釋。

雖然應佳妤現年才23歲，但由於母親應曉薇涉入京華城案，暫時遭到國民黨停權處分，所以外界臆測，前者有可能「代母出征」角逐中正萬華議員。應佳妤本人同樣動作頻頻，多次展現「抗責」的野心，多次與母親公開露面、跑地方行程、發言風格更是嗆辣，近日因評論中國小紅書遭禁，竟宣稱「台灣是極權國家」，引發輿論譁然。

廣告 廣告

更讓人關注的是，因上述極端言論慘遭撻伐後，應佳妤隨後又發影片回嗆，自己感受到「民主鐵拳的洗禮」；甚至還宣稱，媒體、側翼、網軍「鋪天蓋地對她思想審判、人格抹殺」。但也有眼尖網友發現，應佳妤同時還配戴民眾黨的「KP」徽章出境，由於該徽章，正是代表前民眾黨主席、同樣涉入「京華城案」的柯文哲，因此不少網友認為，此舉顯然是在向白營支持者「小草」示好。

對此，應曉薇今天也出面解釋，關於應佳妤配戴KP胸章，用意在於「她只是想感恩」。應曉薇稱，她時常教育兩個女兒佳妤、佳伶，「受人點滴要知恩圖報，真心相挺的朋友，當然不能忘記」；加上女兒是自己懷胎10月生下，當然知道她在想什麼。

快新聞／應佳妤戴KP徽章原因曝光！應曉薇全說了 親自謝小草：跟你們磕頭

國民黨北市議員應曉薇（白衣）。（圖／民視新聞資料照）

她接著表示，不只是應佳妤，她們母女3人都不會忘記，在自己被收押期間，小草們給她的溫暖和鼓勵；「沿途追著囚車為我大喊加油、要我堅持到底，曉薇都牢記在心，曉薇跟你們磕頭，感謝再感謝」，應曉薇說。

接著，應曉薇又稱，回家後同學媽媽才告訴她，姐姐尚未出國前，時常在北所外痛哭、打坐、禱告；「我是了解她們的，充滿絕望的姐妹，渴望的只是能靠近媽咪一點」，她說。應曉薇指出，應佳妤回國後，送早餐慰問，單純只是為了謝謝小草為媽咪加油打氣，「她跟妹妹都是很善良貼心的寶貝」。

應曉薇最後再次強調，這些日子是很多小草朋友「給了我們全家人很大的力量」，因此，應佳妤將胸章別在身上，是她記得這些支持者的方式，也是代表全家的感謝。「曉薇真心向所有關心我們的朋友說一聲謝謝，也祝福每一位願意為中正萬華努力的人，都能記得初衷，不負這塊土地」，她說。





原文出處：快新聞／應佳妤戴KP徽章原因曝光！應曉薇全說了 親自謝小草：跟你們磕頭

更多民視新聞報導

南韓電子入境卡列「中國台灣」 邱議瑩籲一人一信抗議

喊撕毀國旗無罪！台灣基進黨魁認「首謀」 陪同應訊前再開撕

會見菲律賓駐台代表 林佳龍盼續推「台菲經濟走廊」深化合作

