應佳妤戴KP徽章搶小草票 吳怡萱回應了

▲民眾黨發言人吳怡萱說，樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入台灣民眾黨。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨台北市議員應曉薇的23歲女兒應佳妤，近日因為稱「原來台灣是一個極權國家」遭圍攻，今（9）日特地拍影片回擊，不過，領口上卻別上「KP」徽章，被猜測有意拉小草選票。作為將被民眾黨推出參選的發言人吳怡萱，也對應佳妤給出正面回應，「樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入台灣民眾黨」。

應佳妤日前因評論政府暫時封鎖「小紅書」1年，片中稱「發現原來台灣是一個極權國家」，慘遭網友圍剿；不僅如此，也因為近日頻跑地方行程，被視為有意爭取2026北市議員選舉，遭網友狠批「世襲」。



對此，應佳妤今天在臉書發布影片回應，「感謝這幾天部分媒體與網軍、側翼鋪天蓋地的對我進行思想審判、人格抹殺，讓佳妤深深地感受到來自民主鐵拳的洗禮，也同時讓我真正體會到媽媽這段時間以來所承受的壓力是多麼巨大。」



應佳妤也喊話，要請大家也以同樣的標準檢視，難道民進黨的政二代有少過嗎？但一樣要接受民主選舉的檢驗，需要得到多數選民的認可才能勝任，就不一一列舉，交由社會大眾評價並舉例，關於這點難道不是一個非我族類的雙標嗎？你們難道忘記蔡英文前總統講過，沒有人需要為了他的認同而道歉嗎？



值得注意的是，應佳妤這段3分多鐘的聲明片中，不僅在右上角放著台灣國旗，還在衣服領口處別了一個「KP」的徽章。不少網友也質疑，「是想要跟吳怡萱搶草嗎」、「所以你領口掛著KP?想吸小草？」

事實上，由於柯文哲同樣捲入京華城弊案，應曉薇一度獲得不少小草應援，包括應佳妤當初就是出現在小草直播主影片才引發關注，更曾被稱作是「小草女神」。不過民眾黨有意推發言人吳怡萱參選中正、萬華區議員，對於應佳妤似乎有意拉小草選票的舉動，吳怡萱也正面回應，「樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入台灣民眾黨」。

