應佳妤若以無黨籍參選 鍾小平示警：恐造成泛藍分裂

應佳妤今天受訪表示，目前選不選、用什麼黨來選都還不確定，但是有新的消息一定會馬上跟大家報告。（張珈瑄攝）

國民黨台北市議員應曉薇因涉入京華城案，遭到黨內停權處分，其女兒應佳妤有望「代母出征」北市第五選區（中正、萬華）。應佳妤19日受訪表示，現在有加拿大和中華民國雙重國籍，如要當公職人員，會尊重政府的規則放棄，不過目前是否參選及參選黨籍都不確定。國民黨台北市議員鍾小平直言，應佳妤參選民進黨最開心，她還不是黨員，所以不能和李孝亮、周世雄、郭音蘭等藍營新人3加1，恐造成泛藍分裂，國民黨內要提高警覺。

應佳妤先前曾表示，未來選與不選議員她都準備好了，不過由於應曉薇有官司纏身，如果應佳妤真的參選，會不會擔心影響到選情、要以無黨籍還是民眾黨身分參選，應佳妤今天表示，目前選不選、用什麼黨來選都還不確定，但是有新的消息一定會馬上跟大家報告，至於官司和選舉是兩回事，目前就是好好陪陪媽媽，好好顧好她們該做的事情。

鍾小平分析，應佳妤參選民進黨最開心，因為應佳妤還不是黨員，所以可能用無黨籍參選， 不能和李孝亮、周世雄、郭音蘭等藍營新人3加1初選，泛藍分裂，可能同時會分到國民黨與民眾黨的票，藍營會受影響，這樣的態勢國民黨還是要提高警覺。

