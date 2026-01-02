即時中心／黃于庭報導

京華城案日前言詞辯論終結，將於今（2026）年3月26日宣判，國民黨台北市議員應曉薇深陷官司泥淖，其女兒應佳妤近期動作頻頻，被外界認為可能「代母出征」參選議員。對此，應佳妤昨（1）日認了，自己確實擁有特權，同時再度替母親喊冤，相信她沒有貪污。

應佳妤提到，最近關於privilege（特權）討論很激烈，也有不少聲音直接指著她，說她就是所謂privilege代表，「面對這些說法，我選擇不逃避」，她也承認自己確實擁有privilege。

廣告 廣告

接著，應佳妤表示最想感謝的就是母親，應曉薇是單親媽媽，在高壓的工作與長年被放大的檢視下，把自己照顧長大，她給的不只是衣食無虞與出國留學的機會，而是一個相對穩定、被支持的成長環境，「這些，確實是privilege」。

應佳妤替應曉薇喊冤，強調privilege從來不是靠不正當的方式得來，這段時間外界對媽媽有很多指控，甚至說她貪污，「我必須很清楚地表達立場，我相信我的媽媽沒有，也沒有任何事實可以證明相反」。

「我看到的，是她長年努力工作、承擔責任，也承受壓力」，應佳妤說，應曉薇給的privilege是時間、陪伴與價值觀，是在困難時仍然選擇正直與不逃避的態度，而不是任何人口中的非法所得。

最後，應佳妤指出，如果要談privilege，她願意承認自己擁有，但如果要用這個詞來否定一位母親的努力與清白，自己無法接受；而她感謝媽媽給的一切，也願意為對方站出來，「清楚、冷靜、堅定地說，她沒有做錯事」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／應佳妤認了「有特權」！這些事全來自應曉薇 喊冤沒靠不正當方式

更多民視新聞報導

中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際 立陶宛也開嗆：威脅和平安全

中國又跳腳！批賴清德元旦談話「加劇台海緊張」 陸委會強硬反擊

民調支持率穩坐國內龍頭！「2025年12項有感政績」民進黨全說了

