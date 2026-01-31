應佳妤「別KP徽章」恐瓜分白營選票？ 吳怡萱拉柯站台

台北市 / 綜合報導

備戰2026九合一選舉，民眾黨創辦人柯文哲，今(31)日到南門市場，替議員參選人吳怡萱站台，只不過同一個選區還有國民黨議員應曉薇的女兒應佳妤，多次別著KP徽章現身，也引發外界揣測，應佳妤是否想吸納民眾黨票源？對此吳怡萱強調，自己是民眾黨唯一提名，不過不只藍白陣營，綠營目前中正萬華區也 搶 破頭，除了2名現任議員要爭取連任之外，還有3位新人加入戰局，5人競爭初選，民進黨將會提名4席。

廣告 廣告

台北市南門市場一早湧入滿滿人潮，看看這人龍可不是要排隊買菜，全是衝著他來。民眾黨前後任主席，兩顆太陽同時照進市場，為的是替議員參選人吳怡萱站台。

民眾黨創辦人柯文哲說：「我們是哪裡需要我們去輔選我們就去哪裡，所以我們要保留這個機動性。」吳怡萱上屆選舉就在中正萬華，當時拿下13000多票成為落選頭，這回捲土重來卻遇上這個變數。

跟媽媽國民黨台北市議員應曉薇一起掃街，應佳妤近期積極跑地方，雖然還沒鬆口但備戰議員選戰意味濃厚，而他先前因為不時戴上代表柯文哲的KP徽章，如果真的參選多少影響吳怡萱選情。

前民眾黨發言人吳怡萱說：「既然已經被台灣民眾黨唯一提名，就請大家支持我唯一支持吳怡萱，所以大家不用擔心，應佳妤應該是最資深的新人。」話說得有點酸，畢竟上屆失利再選，壓力肯定不小，與此同時選區內積極佈局的還有他。

立委(民)吳沛憶VS.民眾說：「來抱抱啦哈哈。」一看到攤商就送上擁抱，民進黨議員劉耀仁要拚七連霸，找來選區立委吳沛憶站台。台北市議員(民)劉耀仁說：「抱著像第一次參選一樣的心情，來打這次的選戰，謠傳我說我不要再選了要讓某某人了，像這麼LOW的選舉伎倆不要再出現了。」

即便是資深議員還是有壓力，目前選區2位議員要連任，又有3位新人來勢洶洶，但初選不分新舊還是要一起比，北市第五選區中正萬華區，各黨各自努力，要讓自家政黨在議會的席次能最大化。

原始連結







更多華視新聞報導

應曉薇女兒社群影片別「KP徽章」 吳怡萱：樂見認同

應曉薇愛女傳有意「接棒參選」將成對手？ 吳怡萱：會讓自己成為最好的選擇

中正萬華議員參選爆炸 吳怡萱談藍白合：鍾小平例外

