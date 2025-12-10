應佳妤「露KP徽章」搶小草票？應曉薇曝原因

▲應佳妤近日別著KP徽章自拍影片，引起外界議論。（圖／翻攝自應曉薇臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026地方選戰逐步升溫，國民黨台北市議員應曉薇的23歲女兒應佳妤，傳出積極準備接棒，近日因稱「原來台灣是一個極權國家」遭圍攻，她昨（9）日也拍片反擊，不過領口卻別上「KP」徽章，被猜測有意拉小草選票；而有意參選該選區的民眾黨發言人吳怡萱則表態，歡迎加入民眾黨。對此，應曉薇也發聲透露，女兒佩戴KP胸章的真正原因。

應曉薇表示，其實應佳妤很乖，「她只是想感恩」，自己常教育2個女兒應佳妤、應佳伶，受人點滴要知恩圖報，真心相挺的朋友，當然不能忘記。十月懷胎的女兒，自己當然知道她在想什麼，不只是應佳妤，「我們母女三人都不會忘記，在我收押期間，小草們給我的溫暖和鼓勵，沿途追著囚車為我大喊加油、要我堅持到底」。

廣告 廣告

「曉薇都牢記在心，曉薇跟你們磕頭，感謝再感謝。」應曉薇提到，回家後，同學媽媽才告訴她，女兒們未出國前，常在北女所外痛哭、打坐、禱告，自己是了解她們的，充滿絕望的姊妹，渴望的只是能靠近媽咪近一點。應佳妤回國後，送早餐慰問，單純只是為了謝謝小草為媽咪加油打氣，她跟妹妹都是很善良貼心的寶貝。

應曉薇強調，這些日子，很多小草朋友給了她們全家人很大的力量，「應佳妤把胸章別在身上，是她記得你們的方式，也是我們全家的感謝」。應曉薇直言，她真心向所有關心的朋友說一聲謝謝，也祝福每一位願意為中正萬華努力的人，都能記得初衷，不負這塊土地。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

副教授瞎扯她「論文抄襲」！徐巧芯提告嗆自甘墮落 校方說話了

韓國入境卡標中國台灣！名醫酸「被瞧不起了」：禁止韓團？

2026綠不只守「還想攻」！媒體人點名5縣市：有明顯翻轉機會