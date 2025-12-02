應借鑑高市早苗高民意關鍵…吳靜怡指綠營疲於防守：要有底氣持續走捍衛台灣路線

近期日本首相高市早苗因發表「台灣有事論」，與中國關係迅速惡化，儘管舉動帶來外交打擊，但她與內閣一致的堅定立場，加上中國反日報復舉動，民調持續高昂，連兩個月的全國支持率破七成。對此，政治評論員吳靜怡指出，賴政府應借鑑其能維持高民意的各方關鍵，而面對大量網軍側翼塑造的假民意，應不受牽制，要有底氣堅定站在守護、捍衛台灣的路線。

對比近期表現相當亮眼的高市早苗內閣，吳靜怡認為，行政院一直以來可能有想提出一些促進國家發展的方案，但內心裡總想著朝小野大，感覺一提案就會被找麻煩，有這樣假設前提的心態。

吳靜怡說，賴政府不管是軍購還是各方面都可以借鏡日本的現況，要打開格局，並請在野黨正視邊境政治的重要性，強調政府是在捍衛台灣。



吳靜怡指出，日本政府內閣非常強勢，高市早苗其實執政至今並沒有說太多話，只堅定其政策和論述方向，但她此次也遭遇大量網軍、側翼攻擊，跟如今賴政府被攻擊的模式可說是一模一樣；不過，相異的點在於「有無當真」。



吳靜怡解釋，政治人物很在乎自己受到攻擊，在看輿情的時候可能分不清哪些是假扮的，將網軍大量攻擊錯認成民意，而當這些錯假輿論和特定媒體、在野黨綁在一起時，整體會被塑造成「大民意」。



吳靜怡提到，高市早苗當首相前就曾警告盡量別使用中國路由器、無人機、監視器等科技產品，代表她過去就有這方面的抵抗力，直到現在都是一貫論述，所以面對網路醜化、攻擊，她根本不在乎。



反觀台灣，吳靜怡說，政治人物太在乎社群營造的形象和網路輿論風向，導致被攻擊時只想著要解決這些抹黑，甚至試圖討好那些明顯表態不支持的人，整個狀況變得搖擺不定。她說，這跟選舉有相當大的關係，會搞不清楚選票在哪，還會有人認為小草等於中間選民，可說嚴重錯誤。

(圖片來源：新聞放鞭炮、首相官邸)

