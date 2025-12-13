「應先自己喝茶反省」 鄭麗文：想送鏡子給總統

即時中心／温芸萱、謝宛錚報導2026九合一選舉將於明年11月28日登場，台南市熱門人選包括民進黨立委陳亭妃、林俊憲，以及國民黨立委謝龍介、前立委陳以信。《鋒燦傳媒》昨（11）日公布最新民調，陳亭妃53.2%，領先謝龍介的25.0%；林俊憲44.9%，高於謝龍介的30.9%。對此，林俊憲今（12）日表示，他在民進黨內部民調一直勝過謝龍介，差距逐漸拉大，並指出，現在最重要的是藍營介入綠營初選問題。2026年九合一選舉將於明年11月28日登場，各陣營已開始布局。台南市熱門人選包括民進黨立委陳亭妃、林俊憲，以及國民黨立委謝龍介、前立委陳以信。昨日《鋒燦傳媒》公布最新民調顯示，若民進黨推派陳亭妃參選，支持度53.2%，大幅領先謝龍介的25.0%；若推派林俊憲參選，支持度44.9%，雖未過半，仍高於謝龍介的30.9%。民進黨初選方面，陳亭妃也領先林俊憲超過10個百分點。民進黨立委陳亭妃。（圖／民視新聞資料照）國民黨立委謝龍介。（圖／民視新聞資料照）對此，林俊憲表示，他尊重《鋒燦傳媒》民調，但依據民進黨內部掌握的民調，他一直領先謝龍介，且差距持續拉大，同時緊追陳亭妃。他指出，現在首要任務是解決國民黨介入民進黨初選的問題，並爭取中間選民及淺藍選票，期望達成所謂「黃金交叉」。林俊憲認為，由於民進黨自家民調沒有排藍，多少影響民調準確性；他直言，國民黨正是利用這點介入綠營初選，希望透過干擾民進黨，讓對手黨內勝出的候選人在大選失利。他強調，將持續爭取中間選民的支持，是未來努力的方向。原文出處：快新聞／台南最新民調曝光！陳亭妃居冠 林俊憲指「1關鍵問題」 更多民視新聞報導助理費除罪化延燒！律師為提案「正名」提醒1事陳玉珍稱「國會助理是我的家人」當面遭狂嗆：不要講X話！19天內兩起墜樓！校方再辦「送煞」鎮亡魂 網：求救訊號未被聽見？

