應加強軍備或維持兩岸關係？最新民調過半這樣看

大陸29日起執行「正義使命-2025」環台軍演，並釋出這次軍事演習的主題海報「正義之盾、破限除妄」、「正義之箭、內控外驅」，引發各界關注。而根據《遠見》公布的最新民調，針對兩岸衝突相關議題，其中也詢問民眾加強軍備與維持兩岸關係孰輕孰重？有53.9%的民眾認為政府應努力維持兩岸關係。

《遠見》今(31日)公布最新民調，針對兩岸衝突，詢問民眾「有人說，兩岸關係緊張，所以我們需要買更多國防武器保衛我國，但也有人說，政府應該努力維持兩岸關係良好，就不需要花那麼多錢買國防武器，把錢省下來做建設。請問你比較同意哪一種說法？」有53.9%的民眾認為「政府應該努力維持兩岸關係良好，就不需要花那麼多錢買國防武器，可把錢省下來做國家建設」；僅21.8%的民眾認為「兩岸關係緊張，所以我們需要買更多國防武器保衛我國」；13.2%表示都同意上述兩個說法；4.2%表示都不同意；6.7%不知道/拒答。整體而言，過半民眾仍認為政府應優先維持兩岸友好。

2026遠見民心動向調查（網路版）調查說明，執行單位：遠見民意研究調查；調查地區：台灣地區22縣市；調查對象：20歲以上民眾；調查期間：2026年12月8日至16日；調查方式：網路問卷自行填答；樣本規模：完訪1069份。

