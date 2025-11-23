應召女著「女僕裝」密室藏身！警方攻堅逮人畫面曝光

社會中心／李筱舲報導



桃園市警方昨（22）日在桃園市民族路一間養生館查緝外籍女子從事應召性交易案件。專案小組完成蒐證後，持搜索票進入館內搜索，警方撬開隔板進入三樓時，只看到兩名客人，卻不見應召女子蹤影。未料最後在員工休息室的木櫃下方發現暗藏密室，一名身穿女僕裝的應召女子就躲在裡面，當即遭警方逮捕並依法偵辦。





桃園養生館竟藏有「消失的密室」！警方攻堅逮補4應召妹、2客人

桃園警察分局景福派出所於昨（22）日查緝一起桃園市養生館容留外籍女子從事性交易案件。（圖／桃園警分局提供）

廣告 廣告

桃園警察分局景福派出所所長吳家鳴表示，日前接獲情資，指稱桃園市民族路一間養生館容留外籍女子從事性交易，他隨即通報分局行政組，並組成專案小組展開監控與蒐證。昨（22）日持搜索票前往攻堅時，因業者為規避查緝，在館內加裝多道鐵門與監視器，員警進入後立即控制櫃台人員，並開啟一樓鐵門上到二樓，但櫃台人員聲稱沒有二樓門的鑰匙，警方遂撬開隔板並衝上三樓，現場僅見兩名客人，應召女子疑似逃逸。

桃園養生館竟藏有「消失的密室」！警方攻堅逮補4應召妹、2客人

警方在員工休息室內的木櫃下發現藏有密室，應召女子就躲藏在密室內。（圖／桃園警分局提供）

桃園養生館竟藏有「消失的密室」！警方攻堅逮補4應召妹、2客人

警方發現在員工休息室內的木櫃下藏有密室，最後共查獲4名越南籍應召女子。（圖／桃園警分局提供）

經員警仔細搜索後，發現在員工休息室內的木櫃下，竟藏有密室，一名身穿女僕裝的應召女子就躲藏在密室內，警方當即將女子查獲。經警方調查發現，男客每次支付3000元進行性交易。此次行動共查獲4名越南籍女子（含1名失聯移工及1名逾期居留者）、2名男客，全案已依法偵處，外籍女子後續將移送收容程序。

桃園養生館竟藏有「消失的密室」！警方攻堅逮補4應召妹、2客人

警方調查後表示，男客以每次支付3000元進行性交易。此次行動共查獲4名越南籍女子及2名男客，全案已依法偵處，外籍女子後續將移送收容程序。（圖／桃園警分局提供）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：桃園養生館上演「密室藏身術」！應召女著「清涼女僕裝」遭逮畫面曝

更多民視新聞報導

恐怖前女友不爽被分手 瘋狂傳訊撂狠話「一定要讓你死很慘」

天道盟大哥嫁女兒黑白同賀！新娘不丟扇子「竟隨手丟巨槍」畫面曝

老闆上班辱罵單親媽媽「這1句」！無髒話被判罰11萬

