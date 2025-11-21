應奧班要求 自由歐洲電台關閉匈牙利語服務

自由歐洲電台(Radio Free Europe)的匈牙利語頻道20日表示，根據美國國際媒體署(United States Agency for Global Media,USAGM)的命令，他們將從「午夜」開始關閉。

美國總統川普(Donald Trump)7日在白宮會見來訪的匈牙利總理奧班(Viktor Orban)，美國政府表示，在奧班的要求下，將關閉自由歐洲電台的匈牙利編譯部Szabad Europa。

Szabad Europa表示，他們仍會提供線上服務。

Szabad Europa最初是在蘇聯垮台時關閉，後來在2020年重啟，當時美國國會在關切匈牙利新聞自由的情況下，批准對它的撥款。

自從奧班在2010年重新掌權以來，已有多家獨立媒體機構停止活動、或被收購並轉變為奧班領導的青年民主黨(Fidesz)喉舌。至於國營媒體則在同時被迫遵從奧班政府的路線。