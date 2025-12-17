應對中共區域威脅 美日菲建構第一島鏈封控能力

國安局與國防部今(17)日至立法院，針對中國威脅與國軍戰備整備狀況進行報告。國安局指出，共軍在印太區域威脅持續提高，對此美盟國家藉各項軍演時機，提升共同嚇阻能力。美日菲亦加強合作，在第一島鏈部署反艦導彈打擊網絡，建立海域封控能力。

立法院外交及國防委員會，17日邀請國防部、國安局針對「台海週邊潛在軍事衝突熱點分析與國軍戰備整備情形」進行專報並備詢。國安局報告指出，截至12月15日為止，2025年共機侵入我國周邊空域已逾3570架次，超越2024年的3070架次，創歷年新高；另共軍執行39次「聯合戰備警巡」，研判目的在測試我國預警與應對模式，驗證台海戰場經營。

廣告 廣告

國安局點出，今年中共首度在西太平洋進行雙航艦航訓，又發生海警船水砲攻擊菲國公務船、殲15戰機雷達鎖定日本F-15戰機等事件，已引發美國及其盟友強化第一島鏈共同防禦決心。

國安局說明，美軍藉聯合軍演，在日本、菲律賓部署「堤豐」(Typhon)、「NMESIS」等飛彈系統，另外日本也規劃部署「島嶼防衛」(HVGP)滑翔彈、菲國部署「布拉莫斯」(Brahoms)反艦導彈，大幅提升第一島鏈海域封控能力。國安局長蔡明彥說：『(原音)美國在最新公布的《國家安全戰略》當中，也把印太地區定位為全球競爭的優先戰區。美國提出這樣子的「拒止型防禦」構想，第一個重點要務就聚焦在第一島鏈，凸顯美國推促友盟協同提升防衛能量，遏制中共擴張威脅。』

另有關國軍戰備整備作法，國防部則表示，已整合各情監偵多重通資手段，建立共同作戰圖像、掌握台海周邊共軍活動。平時將依敵關鍵預警徵候，妥適派遣海、空兵力應處；當中共宣告對台海實施複合式軍事行動，則依令開設「國軍應變中心」、完成「加強戒備」兵力規劃，並視威脅程度提升戰備等級及執行「立即備戰操演」。

國防部也指出，若敵猝然發起攻擊，則各部隊不待命令，在「去中心化」運作指導下遂行作戰任務。國防部長顧立雄說：『(原音)我們在所有演練的科目當中，都有所謂去中心化的指管，我們要讓所有的部隊熟悉他應該要的一個任務，這就是一個任務是指揮的概念。就是他碰到猝然攻擊的時候，他要就突發狀況如何來進行處置。』

國防部強調，為建構維護台海和平的實力，國軍朝「不對稱戰力、防衛韌性、後備戰力、灰帶應處能力」等四大建軍規畫方向進行，並建置「台灣之盾」、反制無人載具等反制武力，展現自我防衛決心。