應對中共圍台軍演 賴清德：台灣軍民一心

國軍砲兵於射擊砲彈寫上「守護家園」字樣。(國防部提供)

針對中共近期持續升高對台軍事壓力，總統賴清德今表示，此類作為「絕非一個負責任大國應有的行徑」。他重申，台灣將秉持「不升高衝突、不挑起爭端」原則，冷靜應對威脅；此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。





共軍東部戰區昨日上午無預警宣布發動「正義使命－2025」環台軍演，並於30日上午8時至下午6時，在台灣周邊5處海空域實施實彈射擊，引發區域高度關注。





賴總統透過臉書指出，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域一員始終堅持的立場；然而，中共頻繁以軍事行動升高緊張，已對區域穩定造成衝擊。

賴總統也特別感謝海巡署與國軍官兵，長時間在海防與領空第一線，以高度專業與使命感，沉著應對各項挑戰，讓國人得以如常生活、安心前行。他強調，面對各種軍事侵擾與認知作戰，國安團隊與國軍始終緊密協作，即時研判情勢，全力確保國家安全。





賴總統呼籲國人團結一致，為第一線守護國家的官兵加油，以理性、穩健的態度，共同捍衛台灣的主權、自由與民主。