應對中共威脅 專家籲美派專員駐台強化能源韌性合作

（中央社記者侯姿瑩華盛頓4日專電）台灣面臨中共封鎖風險，華府智庫專家今天表示，美台應考慮加強能源韌性方面的合作，美國應讓能源部、核子管理委員會等單位人員輪流進駐台灣；除了要確保自由社會免受武力脅迫，也必須讓能源系統免遭破壞。

強化能源安全是台灣因應北京可能對台進行隔離或封鎖的關鍵，華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）今天以「強化台灣能源韌性」為主題舉行線上座談，邀請大西洋理事會資深研究員韋布斯特（Joseph Webster）及台灣國科會轄下智庫科技、民主與社會研究中心（DSET）能源韌性組研究員兼任組長呂采穎等專家與會。

韋布斯特表示，美國和台灣應考慮加強能源韌性方面的合作，這將涉及人道援助、救災等領域，以及因應網路攻擊和破壞行動等風險。美國應該讓能源部、核子管理委員會（NRC）等單位的相關人員輪流進駐台灣，作為美台能源韌性工作小組的一部分，「這並不一定需要公開」。

他認為，美國應提供台灣實質性的協助，不應因為擔心激怒北京而裹足不前。

另一方面，韋布斯特指出，台灣已做了許多強化自我防衛的努力，包括承諾國防預算在2030年之前提高到國內生產毛額（GDP）的5%，並向美國軍購及採購農產品、能源等，「台灣這些努力值得肯定、也具建設性」。

他同時呼籲，必須注意常被忽略的其他威脅，其中之一就是能源韌性；必須確保自由社會免受武力脅迫，也要讓能源系統免於遭到破壞。

對於台灣面臨遭封鎖的風險，該如何強化自身能源安全及韌性，呂采穎根據模擬結果提出幾項建議。首先，提升海運物流的彈性至關重要，這需要區域性的合作，台灣可以和日本、南韓等可信賴的夥伴合作。

其次，保險是影響航運的關鍵因素，她指出，在更高風險下，需要有更高的保險費，船運公司才願意持續向台灣運送貨物，這部分的費用應由各國政府共同分擔。

另外，呂采穎表示，台灣仍須持續推動再生能源轉型並擴大電力儲能系統，以建立分散式能源系統，而非集中式的電網。除了高度依賴進口燃料外，台灣另一大弱點即是過度集中化的電力系統。

韋布斯特表示，台灣南部地區具有極佳的日照條件，這一點應被善加利用，發展太陽能以提升能源安全。

根據台灣經濟部能源署資料，2024年台灣有95.8%的能源來自國外進口。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）先前進行的兵棋推演顯示，若中國對台灣實施海上封鎖，可能會大幅削弱台灣的發電能力，最終導致全島無法正常運作。（編輯：唐聲揚）1141205