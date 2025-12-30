應對中共軍演國防部「超前部署」 賴清德視訊掌握動態

台北市 / 綜合報導

因應中共軍演，我國國防部在29日上午就迅速成立聯合作戰指揮中心，全程掌握敵軍動態，而實際上，12月3日國安局長蔡明彥就曾在立院備詢中示警，年底可能是中共軍演時機，加上「三大徵兆」，包含解放軍軍艦部署、進入台灣東部外海、再加上中共近期多次發動高度挑釁行為，因此國防部對於這次軍演早有準備，而30日下午總統賴清德也與國防部共同視訊會議，掌握最新動態。

總統賴清德，加上國安會祕書長吳釗燮，以及諮委劉得金與國防部舉行視訊會議，另一邊國防部長顧立雄坐鎮，還有參謀總長梅家樹，副部長徐斯儉等人與會。總統社群發文，中國近日在台海周邊，進行軍事演習與實彈射擊，聽取最新情勢報告，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅絕不退讓。

其實早在29日上午，國防部已經成立聯合作戰指揮中心，國防部長顧立雄，副部長徐斯儉，另一邊背對鏡頭的，是參謀總長梅家樹，國防部重要幹部一字排開，因應軍演我方早有準備，國安局長蔡明彥(2025.12.3)說：「每年的11月到12月，本來就是中國軍演的熱季，把常態性演習做一個包裝，那再提供一個特定的演習代號，就可以變成是有針對性的演習。」

時間回推12月3日，國安局長蔡明彥赴立院備詢，當時就曾示警，年底很可能是中共「軍演時機」，加上近期三大徵兆，12月13日以來，解放軍從黃海東海，台海到南海，維持平均50到60艘軍艦部署，甚至一度達到三位數，中共在台海周邊的船艦，原本部署在東北外海，卻在上週穿越宮古海峽，南下進入台灣東部外海，不僅如此，近期還多次發動，高度挑釁的行為，諸多徵兆都看出，中共可能打算，舉行較大規模軍演。

國防部作計室次長連志威說：「同時間開設了各級的指揮所，我們啟動了立即備戰操演，以各級部隊來實施，重要關鍵基礎設施，以及重要防護目標的防護演練。」總統及國防部長分頭坐鎮，嚴密掌握敵軍動態，國軍冷靜應處保衛國家安全。

