應對中國威脅！日本加強無人機採購 2026年國防預算破9兆日圓
[Newtalk新聞] 日本高市內閣今日( 26 日)公布 2026 財年預算報告，預估整體預算規模將達到驚人的 122.3 兆日圓，是日本史上最大規模的年度預算，用於國防領域的預算更突破了 9 兆日圓大關，相關消息也引發國際社會廣泛關注。除了提高預算、加強自衛隊防禦能力外，日本政府也計畫改組航空自衛隊，並進一步提升西南地區的防衛體系，準備應對中國威脅。
根據日本《共同社》報導，在高市內閣提出的 2026 財年預算報告中，有約 9.04 兆日圓(折合新台幣約 1.82 兆元)的預算被用於國防領域，遠超 2025 財年的 8.7 兆日圓(折合新台幣約 1.75 兆元)，是日本歷史上最高額的防衛預算。報導稱，時任日本首相岸田文雄曾在 2022 年時，曾訂下未來五年國防預算 43 兆日圓(折合新台幣約 8.64 兆元)的目標，希望透過不斷增加的防衛費用，應對印太地區可能發生的衝突與威脅。
該報導指出，高市內閣計畫透過此次年度預算，加大自衛隊的無人機採購規模，進一步提升自衛隊的偵查以及對敵方艦艇打擊能力。另外，有 22 億日圓(折合新台幣約 4.42 億元)的預算預計用於同時管理、操控多架無人機的實證試驗；還有 11 億日圓(折合新台幣約 2.21 億元)的預算準備用於驗證長時間滯空無人機的運用方案，作為防範領空遭到中國侵犯時的對策。
該報導也補充表示，日本政府預計在 2026 年啟動航空自衛隊的改組計畫，將其升級為「航空宇宙自衛隊」，並額外提供 11 億日圓的預算，協助該部隊採購掌握人造衛星受干擾狀況的設備。
除了加強無人機的採購外，日本政府也計畫擴大反擊武器的採購規模。其中，約 301 億日圓(折合新台幣約 60.51 億元)的預算將被用於採購「高超音速導彈」武器，並投入 51 億日圓(折合新台幣約 10.25 億元)的預算強化自衛隊的導彈防禦體系。
與此同時，日本政府也宣布，將對專門攔截巡航導彈的「 03 式中程防空導彈」進行升級，使其具備應對彈道導彈的能力，並額外花費 3 億日圓(折合新台幣約 6030.87 萬元)的預算，完善日本國內的中程空對空導彈製造基礎。最後，為了應對中國可能帶來的威脅，日本政府準備進一步強化西南地區的防禦體系，將部署在沖繩那霸的陸上自衛隊第 15 旅團升級為師團，並額外增設「太平洋防衛構想室」，協助研究並打造太平洋地區的防衛體系。
更多Newtalk新聞報導
高市內閣提出創紀錄年度預算 準備著手控制政府債務
日本外務省公開1994年外交文件！解密中國為阻李登輝訪日 用這招威脅
