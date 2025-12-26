應對中國威脅 日本防衛費突破9兆日圓

日本海上自衛隊「蒼龍級」潛艦。(海上自衛隊)

日本政府今(26)日召開內閣會議，正式通過2026年度中央政府預算案，其中防衛費編列高達9兆353億日圓，創下歷史新高，折合約新台幣1兆8200億元，明顯高於2025年度原始預算的8兆7005億日圓。外界普遍解讀，此舉旨在強化對中國的嚇阻能力，回應區域安全情勢快速變化。





根據共同社報導，本次防衛預算核心聚焦於建構以無人機為主軸的沿岸防衛體制。日本政府將投入1001億日圓推動名為「SHIELD」的多層沿岸防衛系統，涵蓋攻擊型無人機的採購與部署。日本政府指出，俄烏戰爭凸顯無人機在現代戰爭中的關鍵角色，促使日本加速調整防衛投資方向。

防衛省規劃，無人機將主要用於偵察與攻擊敵方船艦，並投入22億日圓進行多架無人機同步操作與管理的相關測試；另因應中國軍事活動及領空威脅，編列11億日圓試驗長時間滯空型無人機。





在太空領域方面，日本也將加快布局。航空自衛隊將改組為「航空宇宙自衛隊」，並新設「宇宙作戰集團」，投入11億日圓採購可掌握衛星受干擾情況的相關設備，以因應太空作戰需求上升。





此外，預算亦涵蓋長程飛彈與防空戰力強化，包含301億日圓用於具備敵基地攻擊能力的高超音速飛彈、51億日圓升級防空飛彈系統，以及強化國造飛彈產線。配合西南防衛重點，日本將把陸上自衛隊第15旅團升格為師團，並增設太平洋防衛構想單位，全面提升區域防衛能力。