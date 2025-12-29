應對中國軍演"國軍即刻出動" 賴總統留言打氣請國人放心

政治中心／綜合報導

中國宣布對台軍演，我國軍方也立刻進行反制，高雄左營海軍基地搭載雄二、雄三飛彈的海鋒大隊雄風飛彈車隊，立刻出動，到相對應陣地佈署，另外高雄港口邊，也有兩艘巡邏艦就位，屏東貓鼻頭則有"地對空飛彈"完成佈署，另外在中、北部，軍方也出動各式車輛人員，防止中國有進一步動作。

海軍放出監控中國船艦畫面，因應中國30號進行環台軍演，我軍全面動起來，實施立即備戰操演應對。

海馬斯多管火箭開赴陣地、主戰坦克駛出營區，國防部發布影片強調陸海空三軍與海巡署都嚴陣以待，總統賴清德也留言回應，強調"我方不會升高衝突、不挑起爭端"請國人放心，也給前線的國軍戰士最大支持與鼓勵。

6輛雲豹裝甲車從基隆出發，準備前往金山駐防，和民用車輛並行的畫面也被捕捉到。往南邊到高雄左營，海鋒大隊雄風飛彈車隊，裝載雄二及雄三反艦飛彈，從營區駛出，後頭跟著指揮車開往陣地。

賴清德強調中國對一切情況變化都有應處，希望國人放心。（圖／民視新聞）





高雄港口也出現，搭載"海劍二型防空飛彈"的塔江號巡邏艦、以及搭載"雄風三型反艦飛彈"的鄱江號巡邏艦就定位。

中國解放軍東部戰區，宣布環台軍演，30號起，將展開實彈射擊，演訓區幾乎將台灣完全封鎖，國軍立刻進行反制。

國防部作計室次長連志威：「已經開設應變中心，並下達各部隊實施立即戰備操演，來妥次對應共軍由演轉戰的威脅，後續我們持續掌握共軍的威脅以及程度。」

屏東貓鼻頭，地對空飛彈完成佈署，萬丹交流道，各式軍卡開上路，民眾目睹震撼場面，另外宜蘭軍方也出動雷達車，進行軍事偵蒐。

國防部已經進行立即戰備操演，避免中國由演轉戰。（圖／民視新聞）

桃園龍岡，陸軍第六軍團，持續進行日常訓練，加強戰備能力，台中大雅往清泉崗方向，同一天也進行例行性戰備偵巡演練，因應中國軍演，防止解放軍有進一步動作，確保國人安全，也展現防衛決心。





