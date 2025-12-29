應對中國軍演！我國防部已律定「交戰規則」 授權各作戰區軍機艦反制
即時中心／徐子為報導
為應對中國「正義使命2025」環台軍事演習，國防部今（29）天下午舉行記者會，說明應對方式。參謀本部作戰計畫次長連志威中將表示，已針對中國軍方威脅態樣，律定「交戰規則」。
媒體《聯合報》報導指出，現場媒體好奇，是否基層官兵就可決定是否開火？是否可還擊？對此，連志威解釋，反制權釋放到「作戰單位層級」，具體而言，是授權海軍62特遣部隊（艦隊指揮部）、空軍作戰指揮部，以及陸軍各作戰區，依交戰規則（ROE）及授權矩陣（Authorization Matrix）執行應對，並將運用共同作戰圖像，即時掌握部隊動向，並採取必要回應。
由於此次中國軍方環台劃設的五處操演區塊，範圍都在我方領海範圍，媒體擔憂，若中共機艦當真進入領海、領空，那國軍該如何處置？是否有可能擦槍走火？連志威回應，針對共軍各項可能活動，國軍已制定「經常戰備突發狀況處置規定」，都有針對共軍威脅態樣律定「交戰規則」，賦予第一線官兵可依照現場敵情威脅態樣，採取必要措施。
至於交戰規則定義，連志威解釋引用《聯合國憲章》第51條，任何主權國家遭受外來武裝攻擊，擁有採取武力進行自我防衛的固有權力，因此針對戰略層級、作戰層級、戰術層級，律定各項應對措施，可能採取告警、通報、驅離、併航監控、追監等相應措施。
原文出處：快新聞／應對中國軍演！我國防部已律定「交戰規則」 授權各作戰區軍機艦反制
更多民視新聞報導
稱軍演不利區域和平 侯友宜談徵召李四川「這樣說」
台中清潔隊員爆貪汙！收賄13名業者逾200萬 檢方起訴24人
立院國民黨團總召選舉明年1月舉行 取消任期限制「傅崐萁高機率連任」
其他人也在看
「開局即打」! 共軍突襲環台軍演「正義使命-2025」 這「4大特點」要小心.....
[Newtalk新聞] 共軍東部戰區今（29）日清晨突襲式宣布，自即日起對台灣周邊實施名為「正義使命-2025」的大規模環台軍事演習。演訓範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南、東南及台灣以東海空域，出動陸、海、空、火箭軍等多軍兵種。東部戰區並第一時間發布演習區域示意圖，將台灣周邊劃分為 5 個主要演訓區，並展示實彈射擊與聯合作戰動態。 東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，演習重點包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台灣周邊海空域，旨在檢驗快速機動、立體布勢及聯合作戰能力。施毅強調，此次演習是對「台獨分裂勢力」與「外部干涉勢力」的警告，宣稱屬於「捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。 中國官媒報導稱，演習涵蓋台灣海峽中部、北部、南部及東部外海，並以「開局即打」的方式進行實彈射擊，強調演習從一開始就展現全時待戰、隨時由訓轉戰的能力。專家指出，這次演習比 2022 年圍台演習更接近台灣本島，顯示共軍在封控與聯合突擊上的能力有所提升。 解放軍東部戰區9點半發表的主題海報《正義之箭 內控外驅》。 圖:翻攝自環球網 中國學者指出，演習特別突顯「內線封控、新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 125
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 374
中共宣布對台軍演 海巡署最新消息曝光：彭佳嶼外抓到一艘
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導海巡署今(12/29)表示，針對中共解放軍軍演，海巡署在第一時間即偵獲4艘海警船航近我國北部、東部海域，立即調度大型艦船於...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 179
鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！
國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 50
民進黨台南市長政見發表！陳亭妃意外提徐巧芯 稱27年人民看得到
即時中心／林韋慈報導今（27）日民進黨舉行台南市長提名政見會，提名參選人為立法委員陳亭妃與立法委員林俊憲，於晚間8點正式登場。活動流程先由候選人進行政見發表，隨後進入學者提問環節。第二階段學者提問時，綠色和平電台主持人林育卉、警察大學助教王智盛、媒體人邱明玉紛紛提問，最後進入結論環節。民視 ・ 1 天前 ・ 88
為何這時展開軍演？中國軍事專家解答「直指美台3挑釁」
中共宣布展開「正義使命-2025」的軍演行動，引發各界關注。為何這時會有中共軍演？中國軍事科學院的研究員付征南分析，目的是為反制「美台勾連」，近期美國對台灣銷售軍備，金額、性質、體系均升級，美台不顧中方警告挑釁，解放軍就得採取「合理合法的被迫之舉」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 10
解放軍「正義使命-2025」演習啟動 呂禮詩：冷啟動懲罰威懾 遼寧艦動態凸顯情報滯後風險
[Newtalk新聞] 中國解放軍東部戰區今（29）日啟動「正義使命-2025」環台軍演，30日將實施實彈射擊，演訓區幾乎完整包圍台灣本島。軍事專家呂禮詩指出，此次演習為「冷啟動」懲罰威懾，直接回應賴清德總統前日受訪時重申「豪豬戰略」與「不讓戰爭發生」的說法，同時考驗日本高市早苗「存亡危機事態」表態。值得注意的是，東部戰區司令員換手，前司令林向陽上將因嚴重違紀違法於2025年10月被開除黨籍軍籍，新任司令員楊志斌（空軍背景）於12月22日由習近平親授上將軍銜「扶正」，象徵軍中大清洗後的權力重組，演習可能是測試、立威。 呂禮詩在社群平台分析，解放軍此次演習缺乏明顯事前集結徵候與情報交換，採取「懲罰威懾」（deterrence by punishment）模式「打臉」台灣立場，並順勢提醒「反介入」關鍵資產「遼寧號（舷號16）」已於26日離開青島母港，潛在威脅台灣東部海域。台灣官方28日還僅圍繞雙城論壇，譏諷「一家親」就別機艦擾台的口水戰；日本防衛省資料，截至29日上午仍停留在12月22日，無後續更新，凸顯情報滯後風險。 東部戰區發言人施毅上午7時30分發布公告，確認29日起組織陸、海、空、新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 38
2026新北藍白合破局？黃國昌大造勢爭市長 鄭麗文鬆口：明年徵召李四川
2026年地方大選剩不到1年，朝野各政黨陸續展開布局，外界關注在野陣營藍白合情況，民眾黨主席黃國昌27日下午在新北新莊舉辦首場造勢活動，角逐新北市長態度明顯，讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文今（29）日在節目《千秋萬事》鬆口，國民黨會先產生自己的人選，考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，希望明年再徵召。民眾黨日前舉行......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 77
中選會提名模式成破冰契機 大法官人事案擬比照辦理
行政院公布中選會委員提名名單，台灣民意基金會董事長游盈隆等人獲提名，外界視為對在野黨遞出橄欖枝。在野黨多表支持，反倒民進黨內部傳出不滿聲浪。府院已注意到此情況，將積極與民進黨團溝通，確保中選會人事順利過關。外界傳出若中選會人事順利通過，大法官人事案也會與在野商討，以化解當前政治僵局。對此，藍委表示樂見且歡迎，但這是本來就要有的基本態度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31
環台軍演不是跟「台灣有事」有關？ 中國官媒給答案
[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區今（29）日宣佈，將從即日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行代號「正義使命-2025」演習。對此，長期觀察台灣政局發展的日本學者小笠原欣幸則質疑，中共此次發動軍演，可能與日本首相高市早苗「台灣有事」言論有關。不過，中國官媒則分析，此次軍演可能與日前美對台軍售有關。 根據《央視新聞》報導，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，自 12 月 29 日開始，中國人民解放軍東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。 施毅強調，此次軍演是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。 面對中共軍演，小笠原欣幸在臉書發文指出，雖然此次軍演與以往相同，不過考量高市早苗近期發表「台灣有事」發言，中共此舉恐怕是要對日台合作一事提出警告意味；與去年兩次及今年四月的軍演想比，此次演習值得密切關注差異。 然而，中共官媒《環球時報》分析，此次軍演是回應美國政府於本月17日宣布新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 6
徐巧芯發文籲賴總統接受監督 翁達瑞見「這20字」諷不學無術
立法院正式通過彈劾總統賴清德提案，國民黨立委徐巧芯發文並貼出圖卡稱，讓總統接受民意監督，不是政治鬥爭，是憲政底線。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今（28）日說，這20個字道盡徐巧芯的不學無術，以及對憲政體制的無知。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 206
嗆賴清德「中二生水準」 鄭麗文：不要搞到我比你先訪美
[Newtalk新聞] 總統賴清德日前接受媒體專訪，稱他很難理解，在野黨稱支持中央政府總預算，卻不願意在立法院付委審查，這有違常理。國民黨主席鄭麗文今（29日）則回酸，賴清德一天到晚搞挑撥，「你不要搞到我鄭麗文比你賴清德還先一步去紐約」、「美國人玩國際政治，也不是像你這種中二生的水準。」 賴清德在媒體專訪受稱，這一兩年有太多社會爭議性法律，國民黨就強行逕付二讀、未經委員會審查，這是違反民主程序的。軍購案、總預算，連審查都不願意審查，不符合民主精神，希望在野黨了解，國家只有一個，不妨在民主程序上競爭，讓人民做決定。 鄭麗文今則回應，賴清德努力半天、詆毀她半天，結果賴清德不要搞到最後，「我還比你先一步去華府，我希望你把我先一步去北京，可是你不要搞到鄭麗文還比你先一步去華府，我其實可以現在就去，不是華府，講錯了！是比他先一步去紐約，他沒有辦法去華府，這是現實，沒辦法，你不要搞到我鄭麗文比你賴清德還先一步去紐約。」 鄭麗文表示，她是在野黨主席，隨時可以飛紐約，但明年的520很快就到了，賴清德不緊張，她都替賴緊張。中華民國總統，戰後要過境紐約、訪問友邦，還沒有人像賴清德拖這麼久還沒有辦法去的。新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 59
謝衣鳯爭取彰縣長提名 黨內對手這麼看
[NOWnews今日新聞]藍委謝衣鳯昨天宣布爭取參選彰化縣長，原盛傳她是「被賴清德激到」，但謝衣鳯表示，在賴清德昨天到彰化前已錄好宣布參選的影片。比她早起跑爭取黨內提名的2位前副縣長柯呈枋、洪榮章，對...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 9
中共3航艦能不能戰？ 軍方高層估：6艘為戰備基本量｜#鏡新聞
中國正義使命-2025A軍演，引發外界關注中國的「航母」戰力，根據我國軍方高層指出，國防部預判中共航母，基本數量可能為6艘，這還不包括訓練用的遼寧艦與山東艦。特別是航空母艦並非只是對付台灣，還可能牽制日韓和美軍行動，問題是台灣國防預算、以及國防特別條例遲遲沒通過，讓學者也呼籲，對國防投資是今天不做，明天就會後悔。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 3
解放軍突襲！發動「正義使命-2025」環台演習 專家示警：這回「開局即打」
兩岸局勢再度升溫！中共解放軍東部戰區今（29日）清晨無預警宣布，即刻展開「正義使命-2025」聯合演習。與過往逐步升溫的軍演模式不同，中國軍事專家指出，本次演習最大的特點在於「開局即打」，從一開始就進入實彈射擊階段，挑釁與警告意味極其濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 8
讓數字說話！許宇甄：公教年改僅是「止血」 警告「別想把手伸進立法院」
[Newtalk新聞] 立法院日前通過修法，決定停止持續調降公教人員退休金，引發執政黨強烈反彈，並揚言將聲請釋憲。對此，國民黨立委許宇甄今（28）日透過臉書發文指出，民進黨對於年金改革的態度前後矛盾，質疑「當年可以大砍，現在為何不能停？」 許宇甄表示，民進黨當年憑藉國會多數強勢推動年金改革，對軍公教退休金進行大幅調降，如今立法院依新民意結構決定「止血」，卻被指為違憲，這樣的「雙重標準」令人難以理解。 她指出，年改初期由考試院與年改會提出的版本，原本規畫為15年逐步調降，最高所得替代率維持在75%；但民進黨當年主導通過的版本，卻縮短為10年內降至62.5%，幅度與速度均更為激進。相較之下，此次立法院修法僅是停止後續調降，所得替代率最高維持在71.5%，不僅低於考試院原先建議，也未超出年改會原有架構。 許宇甄認為，這次修法並非否定改革，而是針對當年過度傾斜的制度設計進行修正，使整體制度更符合比例原則與公平正義。 針對行政院揚言聲請釋憲，許宇甄也提出警告，直指退休金「調降或停止調降」本質上屬於立法政策選擇，應由國會決定。她指出，過去大法官認定年改合憲，理由正是「政策裁量與財政永續考量」；同理新頭殼 ・ 1 天前 ・ 10
中共突襲發動軍演 國防部：5操演區有3區將我12浬領海劃入
中共解放軍今（29）日上午無預警發動「正義使命-2025」軍演，大規模出動軍機、艦偕同火箭軍和無人機部隊，在我國本島四周展開海、空聯合演訓，國防部除發動立即備戰操演、發布影片穩定軍心，更主動公布F-16V戰機監控殲-16畫面，反制演習作為。國防部情次室室長謝日升中將表示，東部戰區此次劃設的5處操演區自由時報 ・ 2 小時前 ・ 10
黃復興黨部重新回歸？鄭麗文一句話定調
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導國民黨前主席朱立倫去年3月間宣布將備受外界矚目的特種「黃復興」黨部轉型，改為退伍軍人服務工作委員會，併入地方黨部，讓黨內軍系定義日益模糊。不過，現任主席鄭麗文在競選黨魁期間，已公開允諾再造黃復興黨部，並在上任後指派副主席季麟連籌備「黃復興再造籌備委員會」，面對外界關注是否要重啟黃復興黨部，鄭麗文今（28）日指出，黃復興黨部倒不一定是要恢復，目前不是往這個方向去做，而是重新整隊，進行再造工作。今日下午2時，鄭麗文前往台北市中正區的台大校友會館，出席連胡會20週年活動，並於會前短暫接受媒體聯訪。記者提問，下屆宜蘭縣長選舉部分，議長張勝德與責任區為宜蘭的不分區藍委吳宗憲如何協調？對此，鄭麗文說，黨內各縣市協調都大同小異，有強烈意願的參選人，會先進行黨內協調，需要一段時間，也可能會採取內參式的民調，最終若協調不成，就會進入初選程序。記者問到，季麟連透露，目前黃復興黨部正在籌備中，有初步規劃嗎？對此，鄭麗文表示，她在參選時就曾多次公開承諾，當年取消黃復興讓大家很傷心，它一直是國民黨歷史裡一支非常重要的核心的隊伍，不能夠散，而且軍人最重視的就是榮譽。她不諱言，自上任後其實在很短的時間，就有責請季麟連負責如何重整、再造黃復興黨部的工作，也順利的在推動中，倒不一定是要恢復，目前不是往這個方向去做，而是重新整隊進行再造工作，希望在未來不管是在組訓、組織以及黨的核心教育，還有未來選舉的輔選工作，他們都能夠擔負起重責大任。鄭麗文透露，就自己所知，他們可能開過幾次會了，然後全台灣的黃復興黨部併入一般黨部後，大多數是擔任地方黨部的副主委，在人事上面也有重新的調整跟整隊，現在正在積極進行再造工作。原文出處：快新聞／黃復興黨部重新回歸？鄭麗文一句話定調 更多民視新聞報導蔣萬安曾承諾「共機共艦不擾台」才辦論壇？簡舒培轟：選前騙票、選後變臉柯文哲開講1句話「惹怒20年資歷會計師」！嗆：公然唬爛雙城論壇上海市長嗨喊「兩岸一家親」 陸委會冷回：那就不要軍機艦擾台民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
大陸對台軍演已派14艘艦艇、89架次戰機 國防部：派遣適當兵力應處
大陸今晨宣布在台灣周邊進行實彈性軍事演習，升高區域緊張情勢。國防部今天下午召開記者會說明，強調中共軍事行動已對區域和平穩定構成威脅，國軍已依規定即刻成立應變中心，派遣適當兵力應處相關海空情勢，將以實力守護台灣主權與台海和平；據掌握，目前中共海上艦船有14艘、空中兵力89架次，其中67架次進入我方應變區。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
公開回應中共軍演！鍾佳濱正告北京：砲火只會激起台灣人守護家園決心
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今(12/29)表示，民進黨團要正告北京：威脅換不到認同，砲火只會激起台灣人民守護家園的決心，民...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 28