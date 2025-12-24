應對中國「海洋攻勢」 韓國海警明年設西部海域及濟州廣域警備區

中國在黃海離岸約 130 海里處設置青島綠色養殖試驗區。圖為養殖工船（左）與「深藍2號」進行鮭魚聯合收魚作業。 圖：擷取自《騰訊網》

[Newtalk新聞] 韓國海洋警察廳今天（24日）宣布，將新設涵蓋西部海域（黃海，韓國稱「西海」）及濟州圈的廣域警備區，以應對中國在韓中暫定措施水域設置大型構造物，並嚴厲打擊非法捕撈活動。韓國海警宣誓強化海洋主權及安全，預計明年起逐步部署專項艦艇，並透過衛星監測提升監視能力。

據韓國海洋警察廳透露，該廣域警備區計劃於今年內正式劃設，明年1月起將部署專項大型艦艇，目標到2027年增至3艘。中長期來看，為加強廣域海域監視，自2022年起推進的觀測衛星研發項目，將於明年12月進行首次測試發射，至2031年完成「衛星集群」建置，屆時監視活動將不受晝夜及天候影響，確保及時應對措施。

廣告 廣告

韓國海洋警察廳強調，新設警備區是為係回應中國在暫定措施水域設置疑似「深海養殖設施」的大型構造物，部分觀點認為可能用於軍事目的。同時，海警將以國民生命安全為首要，基於原則執法，維護海洋秩序。自2001年《韓中漁業協定》生效以來，已扣押近7000艘中國非法捕撈漁船，未來將升級執法力量，從2028年起每年部署2000艘專項艦艇，並新設扣押漁船擔保金標準。

韓國海洋警察廳表示，將積極建構基於海洋態勢感知的未來型海洋警備體系，強化艦艇及飛機戰力，確保海洋權益。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

巴基斯坦5警遭伏擊奪命 反恐部隊擊殺8名TTP武裝分子

楊宏基觀點》不適用於與中國的衝突！《美國的無人機妄想》：火力才是勝負關鍵