應對俄威脅 波蘭重啟人員殺傷雷生產

記者施欣妤／綜合報導

波蘭國防部副部長薩盧斯基17日表示，波蘭決定重啟人員殺傷雷的生產製造，並計畫部署在與白俄羅斯接壤的東部邊境等地，加強對抗俄國威脅，且不排除出口給烏克蘭。

烏俄戰爭爆發後，許多與俄接壤的國家，紛紛退出禁用人員殺傷雷的《渥太華公約》。波蘭8月就啟動退出該公約的程序，但當時尚未確認是否重啟生產線。

薩盧斯基17日受訪時證實，華沙當局確認將重新生產人員殺傷雷，因為「目前有確切的需求」；並透露將部署在與白俄接壤的東部邊境，以及與俄國飛地加里寧格勒相鄰的北部地帶。

波蘭國營軍工企業貝爾馬（Belma）表示，將依據強化波蘭邊境防衛的「東盾」（East Shield）計畫，向軍方提供數百萬枚各式地雷，確保約800公里長的東部邊境區域安全。該公司也估計2026年可生產最多120萬枚各型地雷，其中包含人員殺傷雷。

根據「地雷與集束彈藥監測組織」資料，波蘭1995年向聯合國表示，已在1980年代中期停止生產及出口人員殺傷雷。

波蘭總理圖斯克（中）日前視察「東盾」計畫的邊境防禦設施；該國也確認將重啟人員殺傷雷生產線。（達志影像／路透社資料照片）