應對俄威脅 瑞典擬購長程對地武器

鑑於俄羅斯的軍事威脅持續升高，瑞典計畫採購射程可達2000公里的長程對地武器與先進防空系統，強化長程反擊與飛彈防禦戰力，提升北約集體防禦能量。

射程逾2000公里 可打擊俄境目標

瑞典國防部長約松24日表示，烏俄戰爭顯示俄國正加速擴張長程打擊能力，配備更多巡弋飛彈、彈道飛彈、無人機等，因此已制定計畫，為瑞典國防軍採購射程至少2000公里、可打擊俄境目標的長程武器，以便在北約成員國遭俄方攻擊、觸發《北約憲章》第5條集體防禦條款時使用。

俄大幅提升軍力 波海國家首當其衝

瑞典國防部最新戰略報告指出，俄國將在未來2至5年大幅提升軍事侵略能力，相關威脅預計將持續至2030年，而俄國與波羅的海國家邊界、北極海域等區域，將成俄軍重點針對區域。因此瑞典決心提升國防預算，達北約要求的國內生產毛額（GDP）5%目標；瑞典國防軍據此提出計畫，擬採購上述長程武器、防空系統及偵察衛星，並將擴大艦隊規模、升級現役掃雷艦隊，強化飛彈防禦與備戰能量。

波蘭總理圖斯克7月警告，俄國最快在2027年具備挑起全球衝突的能力，呼籲歐洲各國加強建軍備戰，應對「混合戰」與侵略威脅。德國國防部長佩斯托瑞斯本月18日出席柏林安全會議時也表示，波海地區正快速變成「對抗俄國的前線」。

