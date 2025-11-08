應對全球威脅 美國防部大幅簡化武器採購流程

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天公布五角大廈武器採購方式的全面性改革，在全球威脅日增之際，讓軍方能更迅速地獲取技術。

赫格塞斯在美國國防大學（National War College）向業界領袖、軍方指揮官和官員發表演說，詳細說明根據總統川普4月簽署的行政命令，對國防採購制度進行的轉型。

這些改革旨在解決五角大廈官員所稱「慢到令人無法接受」的採購流程，他們將此事歸咎於權責分散和激勵機制失調，這些問題已妨礙軍方快速部署新技術的能力。

RTX、L3Harris Technologies等老牌國防承包商均出席了這場演說，而國防科技公司Govini、海事無人機製造商薩羅尼克（Saronic）及電子作戰公司伊比魯斯公司（Epirus）等國防新創企業也到場參與。

這次重組將設立「組合採購主管」（Portfolio Acquisition Executives），他們將直接掌管主要武器計畫，以消除官僚作風。採購鏈將從計畫經理直接通達這些組合主管，再到各軍種的採購負責人，中間沒有任何審批層級。

路透社報導，改革要求關鍵計畫內容在初始生產階段，至少要有兩個合格的來源。

這是一系列改革中的最新一項。今年稍早，五角大廈已改變了軟體的採購方式。

備忘錄指出，商業產品將成為預設的採購途徑，以簡化招標流程。這些變革也要求採用與時間掛鉤的合約激勵措施，對提早交付給予獎勵，並對延遲按比例給予懲罰。（編譯：李佩珊）1141108