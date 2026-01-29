應對區域問題 菲律賓召開東協外長非正式會議

東南亞國家外交部長今天(29日)召開會議，討論該地區的關鍵議題，包括南海(South China Sea)緊張局勢、緬甸內戰升級以及泰國和柬埔寨的邊境衝突。

這次東南亞國家協會(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)的外長非正式會議，旨在設定該地區在菲律賓擔任輪值主席國這一年的年度議程。

菲律賓外長拉薩洛(Maria Theresa Lazaro)對其他東協外長表示，全球安全環境已變得更加「充滿挑戰」，且「更加複雜且相互關聯」。

廣告 廣告

她承諾，馬尼拉將繼續維護以規則為基礎的國際秩序，並堅持東協恪守克制、對話和國際法原則。

拉薩洛在開幕致詞時表示：「在整個東協地區，我們持續見到海上的緊張局勢、曠日持久的內部衝突和懸而未決的邊境與人道主義問題。」

她補充道：「我們今天的會議讓我們能夠共同評估東協的優先事項，並就直接影響我們的區域和全球發展交換意見。」

菲律賓近期主持了一場緬甸軍政府和反對派之間的對話，旨在促進對話和人道援助。

2021年緬甸政變引發了大規模的示威抗議，但遭到軍政府殘酷鎮壓，最終演變成一場涉及多個反叛組織鬆散聯盟的內戰。

馬尼拉今年還計畫完成制定長期擱置的南海行為準則(code ⁠of conduct)，過去3年來，此一海域的局勢持續緊張。(編輯：許嘉芫)