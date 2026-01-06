應對區域軍武威脅! 印度擬購俄R-37M超遠程空空飛彈 技轉建配套國防工業

航展上的俄製 R-37M 超遠程空對空飛彈。 圖：翻攝自騰訊網《寰球战略解读》

[Newtalk新聞] 近期印度與俄羅斯有加強軍事合作的跡象，據《Defence Security Asia》網站表示，兩國近期就採購俄製 R-37M 超遠程空對空飛彈展開高層談判，某匿名內部人士稱，俄方願意提供立即現成的飛彈，隨後亦可能簽訂技術轉移協議，以促進印度自主生產，將有助其建立相關國防工業。

R-37M 的設計理念旨在保持作戰平台安全距離的情況下，擊落加油機、電戰機、預警機和空中指揮平台，被視為非傳統的打擊手段。該文章認為近年的印巴衝突推動印度改進自身空戰能力，目前印度擁有 260 餘架蘇-30MKI，是為印度空軍的主力。

印度有能力自產蘇愷-30MKI。圖：翻攝自 X《 Megh Updates 》

文內指出，這款飛彈正好符合印巴衝突的需求。首先，承襲俄式飛彈的高速設計理念，R-37M 尾速接近 6 馬赫，對於反制巴基斯坦的電子戰有一定效果。其次，兩國空戰常發生於高海拔、地形崎嶇的地帶，會在一定程度上限制雷達系統的發揮，故而提高遠程空中拒止的重要性。且遠距打擊的特點，也更有利於灰色地帶的防區外打擊。

《寰球战略解读》在騰訊網上評論道，R-37M 雖然不差，但印度的目的主要還是提高自產能力，以此確保技術主權、戰時供應保障與長期成本控制，本土導彈研發仍是印度航太體系的核心戰略。

