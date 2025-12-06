應對基隆河油污事件 台水增設抽水機 強化用水調度

近期因基隆河八堵抽水站附近發生油污事件，導致基隆、新北汐止部分居民家中自來水傳出汽油味。對此，台灣自來水公司6日發出新聞稿表示，為因應 11月27日基隆河油污事件，台水公司於東勢坑溪緊急增設40匹馬力抽水機2套，每套供水量10,000CMD(每日1萬噸)。首套機組已於6日下午14時30分啟用，第二套預計12月10日前完成併聯運轉，提升備援供水量能並降低西勢水庫取水壓力。

台水表示，事件發生後即停止取用河水並改由新山水庫供水，同步辦理設備清洗、管網排水與水質監測。復抽前依SOP完成10項水質檢驗，並加強基隆河河道的臭度與揮發性有機物(VOCs)等油污關聯指標檢測；結果顯示VOCs尚無檢出(ND)，臭度均落於可控範圍內，將持續監測，確認水質安全無疑慮後，方進行復抽。

台水說明，復抽採2階段機制，先行白天抽水、夜間停抽，並於全流程實施每2小時冷、熱嗅檢及巡查，連續2日確認無異常後，再進入全日抽水供應。

另外，經陽明交通大學及中原大學專家現勘新山淨水場，確認設備及作業正常，出水水質符合飲用水水質標準，供水安全無虞。

台水強調，將持續透過設備增設與嚴格監測雙軌並行，確保基隆地區供水穩定及用水安全。