應對大陸 日明年軍費1.8兆元

日本政府26日在內閣會議上敲定2026年度預算案，其中防衛費達9兆353億日圓（約新台幣1兆8200億元），連續12年刷新紀錄。防衛預算重點包括，構建以大量無人機為核心的多層沿岸防衛體系、採購極音速飛彈和增程改良型12式反艦飛彈等，彰顯日相高市早苗政權強化防衛力的方針。

2026年度（2026年4月至2027年3月）防衛預算包含美軍重整相關經費，若不計入，防衛力整備計畫的對象經費為8兆8093億日圓。而12月稍早，日本國會才剛通過2025年度追加預算案，其中防衛省共編列8472億日圓，將讓日本提前在2025年度（2025年4月至2026年3月）實現國防支出及相關預算占GDP的2％目標。

據日媒報導，2026年度防衛預算的重點包括，將投入1001億日圓，構建以大量無人機為核心的「多層沿岸防衛體制」（SHIELD，盾牌）系統，而根據設想，採購的無人機將主要用於偵察及攻擊敵方艦艇等目的。

為強化防區外（standoff）打擊能力，將編列1770億日圓，採購增程改良型「12式陸基反艦飛彈」，射程可達約1000公里。預計明年3月，首批12式飛彈將部署至日本西南部的熊本縣。另編列301億日圓，將採購飛行速度達音速5倍以上、難以偵測攔截的「極音速飛彈」及地面設備等。

此外，海上自衛隊「出雲級」直升機護衛艦（如出雲號、加賀號）持續進行「輕航母化」改裝，以搭載具備短距起降與垂直降落能力的F-35B匿蹤戰機。為此，2026年度將再編列285億日圓。

在組織架構調整上，日本為了加強太空能力，航空自衛隊將改組為「航空宇宙自衛隊」，並新設規模在880人左右的「宇宙作戰集團」。同時，駐紮在沖繩縣那霸市的陸上自衛隊第15旅團，將升格為師團，以強化西南地區的防衛體制。

據共同社報導，為應對大陸的海洋活動，日本防衛省將新設「太平洋防衛構想室」，負責研究太平洋地區的防衛體系。為確保危機管理萬無一失，防衛副大臣將由1人增至2人。