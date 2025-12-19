應對少子化威脅！南韓軍方擬擴大「常備後備役」人數，調高薪水吸引老兵自願回營受訓

南韓和鄰近的日本、台灣一樣，都面臨嚴峻的少子化與高齡化社會挑戰，為了提前做好準備，該國國防部19日發布最新版《預備役白皮書（2026-2040）》，正式宣布將大規模擴編「專業預備役」規模。核心目標是將目前僅有3700人的「常備預備役」部隊人數，在2040年前擴充至5萬，並透過大幅調升訓練津貼，吸引更多人自願參與訓練。

綜合韓國媒體報導，由於受到出生率長年低迷、人口持續減少影響，以義務役退伍1至8年為主的可用預備役人力，將從2025年的256萬人逐年縮減，預計到2046年、這個人力池將只剩89.9萬人或更低。人口遞減不只衝擊預備役，最直接影響則發生在常備役。

廣告 廣告

但假使政府沒有即時拿出應對解決方案，接下來的南韓，恐怕將面臨「常備兵源與預備役雙減」的國防危機。

什麼是「常備預備役」？

類似台灣的教召模式，服完義務役的南韓男性，多數被歸類在一般動員預備役，每年大約需要回歸營區訓練3至4天。而如今韓國國防部想要擴編的「常備預備役」部隊，是從退伍軍人中選拔志願者，每年需在營區接受至少30天以上的軍事訓練，一旦半島未來再次開戰、這群人將直接補入正規常備軍麾下。

9月25日，南韓特種作戰司令部士兵在慶祝第72屆武裝部隊日的儀式上向總統文在寅致敬。南韓軍人、南韓軍隊。（AP）

此外，南韓軍方還打算從常備預備役內，選拔少數自願增加訓練時間，每年服役180天的退伍官兵，由他們擔任大隊的中低層管理幹部，讓這支部隊能一直維持即戰力狀態。

根據計畫時程表，南韓預計在2026年試辦一個大隊，將常備預備役擴編至6000人，到了2030年、人數增加至1.6萬，並持續提到訓練津貼，貼齊一般薪資標準。2035年擴大為3萬人、而到了2040年，這支常備預備役部隊將成為民防主要力量，人數上看5萬。

南韓軍人在非軍事區附近巡邏（美聯社）

目前預備役受訓津貼，每一天給予10萬至15萬韓元（約新台幣2133至3200元），根據這個計畫，從2030年開始、無論不論平日週末，接受訓練的退伍軍人將領取普通工人最低日薪標準17.1萬韓元（約新台幣3648元）。假如你隸屬特別單位，還有機會領到更高的22.4萬韓元（約新台幣4779元）日薪，外加交通費報銷。

除了增加金錢吸引更多人力，南韓軍方也將推動更加現代化訓練模式，納入像是無人機操控訓練、科學化訓練等。

更多風傳媒報導

