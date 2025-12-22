應對少子化 育嬰留職停薪115年起放寬

台灣生育率再創新低，今年11月新生兒僅剩7946人，相比去年同期少了4611人，2025年新生兒總數甚至不到10萬人，少子化已成國安議題，政府持續調整勞動與家庭政策，以協助青壯年勞工兼顧工作與育兒需求，勞動部規劃推動「育嬰留職停薪照顧彈性化」方案，修正育嬰留職停薪實施辦法，放寬育嬰留停可改以「日」為單位申請，家庭照顧假則可按「小時」計算，相關措施將自民國115年1月1日起正式上路。

南投縣社會及勞動局指出，現行制度下，勞工在子女滿3歲前，可申請最長2年的育嬰留職停薪，其中6個月可領取政府補助的8成薪資，新制實施後，勞工在原本可請領育嬰留職停薪津貼的期間內，可選擇改以「日」為單位提出申請，單一父或母最多可請30日，父母合計60日，並同樣可領取8成薪資補貼。

在家庭照顧假方面，現行規定為受僱者因家庭成員需親自照顧時，每年可請最多7天家庭照顧假，併入一年共14天的事假計算，雇主不得拒絕，也不得影響全勤獎金或考績，115年起，家庭照顧假將開放以「小時」為單位申請，原則以每日8小時計算，全年合計56小時。若勞雇雙方約定每日正常工時低於8小時，則依實際工時換算；適用勞基法第84條之1、每日正常工時為10小時者，則全年可請70小時，家庭照顧假時數用罄後，若仍有緊急需求，勞工可將尚未使用的事假改以小時計算請假，雇主同樣不得拒絕，也不得扣發全勤獎金。

此外，為鼓勵雇主支持彈性育嬰措施，勞動部並公布「友善職場育嬰留職停薪獎勵雇主實施要點」。針對僱用員工未滿30人的小微型企業，若受僱者以「日」為單位請畢育嬰留職停薪，政府將按每人每日發給1,000元獎勵金，以補貼企業行政與人力成本，每名子女最多補助30日。

南投縣社會及勞動局長林志忠表示，少子化問題需勞工與雇主共同面對，期盼在努力工作的同時，也能兼顧家庭與生育的重要性。縣府將持續配合南投好孕卡、生育獎勵金等相關福利政策，營造更友善的育兒與就業環境。