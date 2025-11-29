應對川普關稅 英媒：巴西尋求新平衡但對中國保持警惕

（中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電）巴西應對川普關稅力求在全球格局中尋求新平衡，例如近期法國總統馬克宏主張與巴西建立戰略聯盟；英國「金融時報」對此評論，巴西戰略是對美國既談判又對抗；另對中國保持警惕。

美國有線電視新聞網（CNN）旗下巴西新聞網引述巴西副總統兼工商服務發展部長奧克明（Geraldo Alckmin）指出，美國目前對巴西出口的22%商品徵收高額關稅，部分稅率甚至高達40%至50%，主要影響工業品。他強調，巴西政府的方針是透過對話尋求「雙贏」。

馬克宏（Emmanuel Macron）27日在巴黎的一場論壇上，呼籲法國與巴西建立更緊密的聯盟，並共同拓展在非洲、中東和東南亞的合作。他警告巴西不要過度依賴中國，因為中國正處於工業過剩，其補貼商品作為可能壓制其他國家的產業。

馬克宏強調，法國擁有處理關鍵礦物的技術，願意與巴西分享，以推動全球經濟去碳化。

英國「金融時報」（Financial Times）今天刊登評論，認為巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在面對川普（Donald Trump）的農產品加稅威脅時展現強硬立場，使得美國取消高達50%的額外關稅。

金融時報評論，巴西近期的外交與經貿策略顯示其在全球格局中尋求新的平衡：對美國，既談判又對抗，力求在貿易上取得更公平待遇；對中國，保持警惕，避免過度依賴；對歐洲，積極尋求合作，尤其在能源與礦產領域。

評論表示，巴西正試圖在國際舞台上展現獨立性，同時透過多邊合作提升自身影響力。（編輯：唐佩君）1141129