應對汽車工業增長乏力 歐盟擬放寬2035年內燃機禁令

（德國之聲中文網） 歐盟官員周二（12月16日）采取行動，擬放寬2035年禁售內燃機汽車的規定。此舉是對各國政府和汽車制造商呼籲的回應，後者認為行業需要更多靈活性來減少二氧化碳排放並實現歐盟氣候目標。

歐盟委員會的這份新提案將修改2023年的立法。原立法要求新車的平均排放量必須為零（即較2021年水平減少100%），而新提案則將減排目標設定為90%。在實際操作中，這意味著雖然大多數汽車仍將是純電池驅動，但也將為部分內燃機車型留下空間。

根據提議，制造商必須通過使用低碳工藝生產的“歐洲鋼鐵”，以及使用由可再生電力和捕獲的二氧化碳制成的氣候中性“電子燃料（e-fuels）”或生物燃料，來抵消汽車產生的額外排放。

歐盟官員表示，修改上限不會影響歐盟到2050年實現氣候中性的進程。這一目標要求屆時二氧化碳的排放量不超過森林、海洋或地下封存等方式所能吸收的上限。

為插電式混動留出空間，緩解基建壓力

更寬松的限制將允許汽車制造商繼續銷售部分插電式混合動力車。這類車型同時擁有電動機和內燃機，可以在找不到充電站的情況下通過內燃機為電池充電。伴隨這一新限制提案的，還有一系列促進歐洲電池生產和小型電動汽車發展的措施。

此舉仍需得到成員國政府和歐洲議會的批准。此前，德國、意大利等擁有大型汽車產業的國家以及主要制造商紛紛發出呼籲，擔心激進的禁令會嚴重沖擊作為重要就業領域的汽車行業。

行業代表指出，目前充電基礎設施的建設速度不足以說服消費者從汽油和柴油車轉向電動汽車。此外，德國取消購車補貼、歐洲電動車價格高昂等因素也減緩了需求。與此同時，行業還面臨著廉價中國汽車湧入以及市場規模尚未恢復至新冠疫情前水平的雙重壓力。

環保游說組織“運輸與環境”（Transport & Environment）對此表示批評，認為放寬禁令會向制造商和消費者傳遞“混亂信號”，並在歐洲廠商急需追趕中國電動車企的關鍵時刻分散電氣化投資。

歐美同步放緩進程，中國電動車遙遙領先

目前，歐盟和美國在普及電動汽車方面的速度都慢於中國。今年第三季度，中國市場的純電車型佔有率已達34%，其增長主要得益於國家補貼以及車企之間激烈的競爭所帶來的親民價格。

與此同時，美國總統特朗普本月初也宣布計劃大幅降低美國的燃油經濟性要求。新標准如果於2026年敲定，將使2031年款輕型車輛的行業平均水平降至每加侖34.5英裡。相比之下，前總統拜登曾設定了每加侖50.4英裡的嚴苛標准。

汽車行業對特朗普的這一政策表示歡迎，這與其優先發展石油天然氣產業的議程相一致。此外，特朗普還采取了一系列旨在延長內燃機車型銷售周期的措施，如放寬尾氣排放規定、廢除對未達標車企的罰款以及取消電動汽車激勵措施等。此前，加利福尼亞州曾提議從2035年起禁售內燃機新車，但該計劃已被美國國會阻止。

作者: 德才