應對海平面上升 海濱修復計畫啟動 走進華埠聽民意

為應對未來數十年海平面上升、沿岸淹水與地震風險，舊金山交通局(SFMTA)4日召開線上記者會，宣布啟動「濱海大道交通連通計畫」(Embarcadero Connectivity Plan)，將針對米慎灣(Mission Bay)至漁人碼頭之間的東岸水岸區域，展開長期交通規畫，以確保未來市府防洪與抗災工程進行時，居民與遊客仍能安全通行、社區交通不中斷。交通局將在12月於華埠與南岸舉行民眾意見徵集會，邀請社區參與。

舊金山港口局(Port of SF)近年與美國陸軍工兵部隊合作，研擬「海濱防洪研究」(Waterfront Flood Study)草案，提出保護城市東岸的重要藍圖。此防護計畫涵蓋防洪牆、地勢加高、排水改善、以及抗震升級等大規模工程，將分階段執行，時間可能長達未來10至20年。

由於這些工程勢必影響濱海大道(Embarcadero)沿線的交通動線與通勤方式，交通局率先啟動前期交通研究，希望在施工前預備替代方案，包括行人、自行車、公車與車流路徑的調整，以減少對居民、商家與遊客的衝擊。

此次交通規畫範圍廣泛，涵蓋從Aquatic Park到Mission Creek的整段水岸，並延伸至北灘、華埠、金融區、SoMa與南灘等周邊社區。這些區域每日通勤量大、遊客眾多，也是市內最重要的海濱交通走廊之一。

交通局表示，這不只是交通計畫，更是預先為城市的氣候韌性工程做準備。未來沿岸工程越密集，越需要一套保持社區連通的交通策略。

此次工程的徵集工作將持續到2027年，首輪民意徵集，將於12月7日(周日)1時至2時30分

在Betty Ann Ong Recreation Center多功能室 #3(1199 Mason St.)舉辦。南岸區將於12月10日(周三)5時30分至7時，在South Beach Harbor Meeting Room(一樓，899 2nd St.)舉辦。

交通局強調，民眾的意見將直接影響下一階段的「設計替代方案」，包括是否增加慢行空間、改善公車動線、增設綠色交通連結等。

官方指出，防洪工程尚未定案，但可以確定的是，未來沿岸施工必定影響道路通行。此次規畫的目標是：找出施工期間最佳交通替代路線。 減少對居民與商家造成的移動不便。加強人行、自行車與公車的安全性。為未來打造更便利的海濱交通網。

計畫目前獲得加州交通廳(Caltrans)永續交通規畫補助，以及本地L提案與港口局資金支持。

民眾可參與公眾會議、填寫線上問卷，或前往交通局官網SFMTA.com/EmbarcaderoConnectivity追蹤最新進度。

