應對移民掃蕩 民間吹哨、喇叭警告 開網課培訓監督執法

隨著川普政府擴大掃蕩移民的執法力道，全美各地開始出現因應移民執法的培訓行動，組織民間版快速反應部隊監督移民執法過程，藉此表達不滿。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，數個月來各大城市街頭不斷傳來刺耳哨聲和汽車喇叭聲，目的是警告民眾附近有移民官員執法，尤其大規模執法的城市，如洛杉磯、芝加哥和北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)等地，這類警告愈來愈常見。

移民官員粗暴的執法行動激發民眾抗議，開始自發性組織守望相助隊伍，除了巡視社區，還拍攝幹員逮捕以及蒙面幹員駕駛無標識汽車等行動過程的影片，對此，國土安全部(DHS)發言人麥勞克林(Tricia McLaughlin)指控民間行動明顯妨礙移民執法人員履行職務，並重申「執法人員會採取合法且必要措施，確保自身與旁觀者安全。」

夏洛特市抗議人士莫羅(Heather Morrow)被檢方指控惡意阻擋DHS機構停車場入口以及襲擊聯邦官員等罪；還有夏洛特社區監察小組成員隆恩(Joshua Long)因長期報導邊境巡邏人員執法活動，結果也被控襲擊聯邦官員。

非營利組織「核心州」(States at the Core，STAC)開辦網路培訓課程，吸引全美各地約500多位民眾報名參加，學習調整策略以及如何在教堂、學校、職場等敏感地點附近監督執法行動，而且學員還被警告，在記錄移民執法活動過程時，不得觸碰或與執法人員進行肢體接觸，保持安全距離。

STAC聯合主任加維(Jill Garvey)直言：「驅逐出境的突襲行動並非新鮮事，不過就規模和嚴重程度而言，卻是前所未見， 我們老百姓身為公民、身為鄰居，需要採取全新的因應措施。」

對於民間組織監督移民執法是否會成為逮捕對象，麥勞克林強調：「當居民廣播移民執法局(ICE)幹員位置，等同將執法人員置於險境，凡是阻礙、妨礙或攻擊執法人員者都將被逮捕和起訴。」

代表隆恩等多名被告的律師戴賈儂(Xavier T. de Janon)無奈指出：「我們很不幸活在一個不贊同百姓的聯邦政府統治下，大家只是做他們獲准且法律保護的事，反而面臨更大風險。」

