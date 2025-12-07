應對豬農拒收廚餘 桃園啟動預約專線確保清運不斷鏈

2027 禁廚餘養豬倒數 桃園緊急應變不讓學校業者亂了套。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】中央宣布自 2027 年起全面禁止以廚餘養豬，以降低非洲豬瘟風險並強化畜牧防疫。然而政策進入倒數階段，桃園地區部分豬農近日提前停止承接事業單位廚餘，導致學校、餐廳及團膳業者陸續反映面臨「廚餘無處可倒」的壓力，清運鏈有中斷疑慮，相關單位也因此承受不小負擔。面對突發情形，桃園市環保局強調秉持「不讓廚餘無處去、不讓民眾承擔混亂」的原則，已在第一時間啟動緊急協助機制，確保城市清潔與公共衛生運作不中斷，並再三向民眾保證今年底前桃園市廚餘收運與處理「絕對無虞」。

廣告 廣告

自 110 年 11 月起，桃園清潔隊收取的家戶與社區廚餘已全面停止供餵豬，而改送至生質能中心進行厭氧發電，或委由民間業者快速醱酵製成肥料。至於事業廚餘，如學校、餐飲與團膳等單位，過去多由豬農載回場內處理。然而此次因拒收串連，造成部分學校與業者清運卡關。為避免廚餘堆置影響衛生，環保局立即介入協調並提供即時協助。環保局啟動廚餘預約專線（03-3354920），由專責人員於每日上午 8 時至下午 5 時協助登記與調度，避免清運車輛同時湧入造成現場混亂。若學校、機關或社區遭遇豬農拒載，只需完成電話登記，環保局清潔隊即可立即接手清運，確保廚餘順利進場處理。

因應中央政策的轉換期，環保局提醒，自即日起至今( 114) 年 12 月 31 日，餐廳及團膳等事業廚餘仍可免費運至環保局指定地點處理；但自 115 年 1 月 1 日起，事業單位將須依規定自行委託合法清運機構，或評估添購廚餘處理設備自行處理。也呼籲業者儘早提前規劃，以避免政策正式上路後措手不及。