應對軍演 賴清德肯定國軍反制封鎖能力 驗證平時訓練成果

賴清德總統今天主持「中華民國115年1月份將官晉任授階典禮」。（總統府提供）

中共無預警發動環台軍演，賴清德總統今天（31日）表示，我國軍官兵在第一時間投入兵力，以快速應變、以變制變、以及反制封鎖能力，驗證平時訓練成果。面對當前多變的敵情及手段，他期許所有國軍幹部，以更高標準來帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力。

賴清德今天主持「中華民國115年1月份將官晉任授階典禮」，包括總統府祕書長潘孟安、國安會祕書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹、陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國、空軍司令鄭榮豐等人均在場觀禮。

賴清德首先向榮升的將軍及眷屬們表達祝賀，並指出，晉任不僅僅是肯定各位將軍的卓越表現，也賦予更重大的責任。他期許將軍們能夠秉持初衷，持續帶領部隊前進，為國軍革新及國防安全，做出更多的貢獻。

他也一一點名表示，晉任中將的趙建國在過往職務任內，深耕國軍戰略規劃、推動國防自主兵力整建，展現宏觀的戰略眼光，是執行國軍轉型的重要推手，也恭喜林獻欽、彭忠衎、張家穎、馮瑞華，4位晉任少將。

賴清德指出，各位將軍們無論是在維安、醫療保健、後勤整補、或政戰心輔等任務上都全力以赴，讓國軍能夠持續精進作戰能力、充實補保量能，也強化醫療韌性和官兵心理素質，並且鞏固國家的中樞安全。大家長期在各領域，所展現的領導能力與卓越績效，就是國軍持續進步、提升國防韌性的重要動力。「感謝大家的付出，辛苦了」。

針對中共解放軍東部戰區在12月29日無預警宣布發動代號「正義使命-2025」的環台軍演。他也肯定，近日中國在臺灣周邊海空域實施軍演，國軍官兵在第一時間投入兵力，以快速應變、以變制變、以及反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，驗證了平時訓練的成果。

他也藉這個機會， 再次代表全體國人，感謝所有國軍弟兄姐妹的努力和辛勞，共同守護國家安全。他強調，中國對臺灣軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海，再到對臺進行侵擾行動，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域的穩定帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平。

面對當前多變的敵情及手段，他期許各位將軍以及所有國軍幹部，以更高標準來帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能；從平時到戰備整備到各項即時應處，都能做到決策迅速、指管順暢、協同到位，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力，確保國家安全與人民福祉。

他也感謝現場的眷屬們，「每一枚將星的閃耀，都是因為你們的體諒、辛苦與付出。謝謝各位，為官兵在後方築起穩定的堡壘，讓他們沒有後顧之憂」，並重申，未來，讓我們繼續團結一致，堅定捍衛國家安全，守護民主與自由。

