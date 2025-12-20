應對「北車與中山商圈殺人事件」 捷警加密巡邏、提升見警率

捷警即刻加強巡邏部署警力。(記者李健興翻攝)

【警政時報 李健興／台北報導】因應114年12月19日捷運台北站及中山商圈發生殺人事件，捷運警察隊即刻全面加強各捷運路線及重要場站之巡邏與守望勤務警力部署，內政部警政署及臺北市警察局，立即支援3分隊，配合本隊現有警力，共計200名，強化捷運系統車站及車廂巡守作為，提升見警率，同時持續強化北捷與捷警通報聯絡網，即時遏止不法行為。

另針對人潮密集時段、轉乘車站及重點出入口，加強巡邏密度，並結合捷運公司站務人員及相關單位，共同落實通報機制與現場應處作為，以迅速掌握可疑狀況，降低治安風險；並輔以轄區分局警力，全力防範及遏阻犯罪仿效行為。

捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運時如發現可疑人、事、物，請立即通報站務人員或撥打110，捷警將立即派員趕赴處理，確保民眾安心通勤、放心搭乘。

