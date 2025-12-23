應對CES航線終止 Gemini調整跨大西洋航線服務

根據英國航運相關網站表示，Gemini已宣布，對旗下跨大西洋航運服務進行調整，以應對CES（Central Europe―South America East Coast）服務終止後營運需求與市場變化，這項調整主要在穩定整體航線運能，並提升貨主運輸效率。

Gemini由馬士基（Maersk）與赫伯羅德（Hapag-Lloyd）等多家航運業者共同運營，原計劃CES航線作為歐洲中部與南美東岸間主要定期貨運服務。但隨著CES航線自二○二五年起宣布終止，聯盟隨即調整航線結構，並重整網絡布局。

新的跨大西洋航線安排主要展現在以下幾點：

一、新增畢爾包港（Bilbao）掛靠

Gemini將在現有跨大西洋路線中新增對西班牙畢爾包港（Bilbao）的掛靠，提升北西班牙市場運能連結，有助當地貨主更靈活進出南美市場。

二、重整東岸與南美近洋線航班

調整後的航線仍保留對薩凡納港（Savannah）、查爾斯頓港（Charleston）與紐約港（New York）等美國東岸主要港口的掛靠，並涵蓋南美東岸重要港口，以彌補原CES航班終止的服務空白。

三、提升運能配置及調度效率

提升跨大西洋主線運能效率，Gemini將優化船舶部署，使各航段間的艙位配置與航期更為協調，降低空出率，並提升貨物流動速度。

航運分析師認為，此次航線調整反映出全球海運市場在面對供需波動與策略調整下靈活應對。畢爾包港作為西歐重要樞紐，在加入Gemini航線後，對於該港提升國際運能、擴大供應鏈連結具有深遠影響。

Gemini表示，在CES服務終止後，必須迅速調整網絡配置以維持區域運力與時效性，新的安排將鞏固跨大西洋航線穩健運作，並為客戶提供更可靠的運輸選擇。

業界認為，此舉不僅能平衡東西貿易流量變化，也有助於在市場不確定性提升環境下，保持可靠航線服務，是Gemini在未來市場競爭中維持靈活性與韌性的策略性布局。