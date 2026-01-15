應屆畢業僑外生覓職免工作許可 羅美玲：營造友善環境是攬才留才關鍵 15

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

為延攬更多優秀外籍及僑生人才，立法院去年通過《外國專業人才延攬及僱用法》，在今年1月1日正式施行；但立委羅美玲今（15）日指出，近期台北有百貨專櫃發生越南移工逛街認遭不當對待的事件，呼籲國人應營造友善的環境，才是除了制度以外攬才留才的根本。

羅美玲表示，近年來持續收到許多僑外生反映，希望政府能鬆綁政策，讓他們在畢業後能順利留在台灣工作與發展；為回應這項期待，她積極推動修法，團隊並參與多場相關會議與學生座談，傾聽他們的心聲與建議。她強調，修法不僅有助於提供青年更多機會，也能為台灣補充勞動力、提升國際競爭力，並同時促進外國專業人才的留台發展。

羅美玲指出，此次修法，第12條尤其攸關僑外生留台就業，明定「外國人取得我國副學士以上學位者，於應屆畢業後依法向內政部移民署申請延期居留期間在台工作，得免申請工作許可。」也就是2026年1月1日起，應屆畢業僑外生在台覓職延期居留1+1年期間（港澳生1年），免申請工作許可就可以直接就業，留台工作零門檻。

羅美玲說，在推動制度完善與生活友善並進的前提下，本次修法內容涵蓋廣泛，還包括永居、勞保、長照等多項重要配套，目的在於讓國際人才更容易在臺灣就學、就業與生活。

「制度的鬆綁之外，社會環境是否友善同樣關鍵。」羅美玲進一步說，近期台北有百貨專櫃發生越南移工逛街認遭不當對待的事件，這再次提醒國人，不論來自哪個國家，每一個人都應被平等尊重。移工、移民與僑外生，都是在台灣生活的一份子，如何營造友善的環境，是除了制度以外攬才留才的根本。她未來也會持續傾聽各界意見，不斷優化政策，吸引全球優秀人才加入台灣，同步強化國家競爭力與新國力。

照片來源：取自羅美玲臉書

