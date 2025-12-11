應徵家庭代工先寄金融卡 小心變成人頭帳戶

台南市警察局積極舉辦反詐宣導，避免民眾受害。（警局提供）

記者翁聖權／新營報導

詐騙手法層出不窮，民眾瀏覽社交軟體小心上當。應徵家庭代工先寄金融卡後，十萬元入帳別高興太早，因為會害自己變成人頭帳戶，不但成為歹徒的犯罪工具，自己的帳戶還被凍結。

警方最近受理民眾報案，該被害人在網路上求職，依對方要求寄出金融卡，並提供卡片密碼。殊不知這是詐欺集團的犯罪新招，歹徒為了順利取得被害人戶頭、金融卡、存摺，透過刊登求職廣告，誘使急於應徵工作的民眾將個人金融機構提款卡，寄給詐騙集團成員，事後不但沒找到工作，還會成為詐欺人頭戶接受調查。

這名被害人在求職網路上看到誠徵臨時家庭代工廣告，隨即透過聊天軟體連絡，對方要求朱男將名下土地銀行金融卡，以超商寄貨便寄至對方指定門市，並在Line中告訴對方金融卡密碼，隨後將寄送原料給朱男。事後被害人經家人提醒，驚覺可能遭騙，隨即辦理卡片掛失。

不久被害人就接到對方來電，表示已經先將工資十萬元匯入帳戶，質疑被害人為何將卡片掛失？要求被害人將十萬元歸還，否則將提告。幸好被害人有將金融卡掛失，如果未將卡片掛失，該筆款項先一步被詐騙集團提領，被害人的帳號在將被列為警示帳戶，同時成了詐欺嫌疑人。