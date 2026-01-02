應徵碰壁找館長也無用！他開車撞「成吉思汗」 這原因逆轉輕判

【記者張欽/台北報導】台中林姓健身教練前年5月間到「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身俱樂部台中館應徵遭拒，還傳訊息給館長想拜師也沒回應，竟憤憤不平，趁幫許姓友人開車載物品後，不聽許男規勸，執意開車到成吉思汗台中館直接衝撞大門，一、二審均依殺人未遂等罪判林男5年8月，但最高法院認為，林駕犯後隨即下車離開，並未對任何人施暴獲衝突，更無證據證明林男有殺人或傷人動機，因此駁回上訴，今依強制罪判他4月，得易科罰金，毀損罪判1年2月定讞。

判決指出，林男是在2024年6月11日允諾許姓朋友幫忙駕駛貨車協助載運其辦公室物品到回收廠，隔天下午，許男租了一輛小貨車讓林男駕駛，當晚7時許運完物品後回許男辦公室途中，林男突然要將貨車開往成吉思汗台中館，遭許男制止並要求開回他的辦公室，否則要報警，雙方還發生口角，許男於是拿手機要報警，林男立刻強取手機，因此犯下強制罪。

此外，林男因5月間到成吉思汗台中館應徵未果，再以Messenger傳訊息給館長表達拜師之已，也沒下文，竟忿忿不平，直接開貨車於同日晚間7時39分許抵達成吉思汗台中館對面，暫停約6秒鐘後，就直接加速自該館大門口衝進館內，該館大門因撞擊力道飛噴碰管制閘門旁矮桌及紅龍柱，致當時在館內櫃臺及管制閘門人員驚嚇，所幸沒人傷亡。

林男犯後被檢方依殺人未遂罪起訴，但他始終辯稱沒殺人犯意，「有注意沒有人才撞下去」，但法官不信，一審依殺人未遂罪將林男判刑5年8月。林男上訴二審，台中高分院去年3月11日駁回上訴，，全案再上訴三審後，最高法院撤銷發回。

台中高分院更一審認為，林男駕車撞擊成吉思汗台中館大門後，隨即下車離開，並未對現場人員有何肢體、言語暴力之舉，且林男不認識在館內消費的客人及相關人，也無冤無仇，無從認定林男有殺人動機。此外，林男也賠償許男7萬5千元手機、貨車損害等費用而賠償，又依照法院判決賠償館方13萬7620元損失，審酌後改依強制罪判林男4月，得易科罰金，毀損罪則判1年2月徒刑，全案再經上訴三審，最高法院認更一審判決無誤，今駁回檢方上訴定讞。

