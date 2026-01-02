應徵碰壁開貨車撞「館長」健身房 台中男「5年8月改判1年半」 理由曝

台中30歲林姓男子駕駛小貨車衝撞館長陳之漢經營的成吉思汗健身俱樂部台中館，原判殺人未遂5年8月，更審後改依強制、毀損罪判刑1年半定讞。（圖／報系資料照）

台中市30歲林姓男子因應徵未果，駕駛小貨車衝撞網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身俱樂部台中旗艦店，一、二審原均依殺人未遂罪判刑5年8月。案件上訴後，最高法院認定林男欠缺殺人犯意，發回更審，台中高分院更一審改依強制罪判4月（得易科罰金）、毀損罪判1年2月，最高法院於12月30日駁回檢方上訴，全案定讞。

判決指出，林男於2024年5月間前往成吉思汗健身俱樂部台中館應徵教練未果，事後透過通訊軟體傳訊給館長欲拜師亦未獲回應，心生不滿。2024年6月12日晚間7時許，林男替許姓友人駕駛小貨車載運物品返程途中，執意將車開往健身房，並強行奪取許男手機，阻止其報警。

當晚7時39分許，林男將車停於健身房對向車道，約6秒後，未按鳴喇叭即加速左轉，衝上健身房門前階梯並撞破大門後隨即煞停。撞擊導致大門、磁磚及部分設施毀損，館內櫃檯與管制區約10餘人一度受驚，所幸無人傷亡。

台中地檢署原依殺人未遂罪起訴，台中地院一審於2025年10月判處5年8月徒刑；二審於2025年3月駁回上訴、維持原判。案件經最高法院發回更審後，台中高分院更一審勘驗監視影像，認定林男撞破大門後即停車，未持續朝館內人員區域衝撞，且事後立即離開現場，未對任何人施以暴力，採信其僅欲毀損大門、報復館長的說法，認定不構成殺人未遂。

更一審並審酌林男已賠償許男7萬5000元損失，並依判決賠償館方13萬7620元，且自案發起即遭羈押，羈押期間已逾判決刑期，遂於2025年9月23日撤銷原判，改判強制罪4月（得易科罰金）、毀損罪1年2月。

檢方不服提起上訴，最高法院12月30日駁回，全案確定。

