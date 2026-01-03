應戰政見會! 蔡易餘邊跑行程邊看資料 黃榮利用AI導入縣政

南部中心／鄭榮文 嘉義報導

民進黨嘉義縣長初選，4日下午兩點，將舉行電視政見發表會，立委蔡易餘積極應戰，跑行程之餘，也不忘看資料，為政見會做準備。對手黃榮利3日晚間則是參加地方廟宇舉辦的平安宴，與民眾互動。





立委蔡易餘（中）到中埔鄉的永樂市場拜票。（圖／民視新聞）





天氣冷颼颼，尤其嘉義縣山區更冷，立委蔡易餘仍舊起個大早，清晨就來到中埔鄉的永樂市場拜票。陸戰之外，同步啟動空戰，臉書釋出立委王義川的推薦影片，把這十年來在國會問政的成績，以及風災時替鄉親解決問題，一一呈現。

蔡易餘忙碌的行程，只能利用在車上的空擋閱讀資料，為4日即將登場的電視政見會做準備。

立委（民）蔡易餘：「這次我參選的訴求就是，接力轉型再加速度，希望用我這十年立委的經驗，可以加速整個嘉義的發展跟進步，所以在明天我一定會把這十年來，在嘉義累積的經驗，呈現給所有的鄉親。」





同樣有意角逐縣長寶座的嘉義縣議員黃榮利，釋出形象影片。（圖／翻攝畫面）





對手嘉義縣議員黃榮利，同樣也釋出形象影片。3日晚間出席地方廟宇所舉辦的平安宴，和廣大信徒們一一問好，黃榮利也對4日的電視政見會做足了準備。

嘉義縣議員（民）黃榮利：「我在準備政見發表會，用AI導入嘉義縣政未來的趨勢，以及為民服務的相關資料。」政見會上會不會有火花，請鎖定4日下午2點民視53台的轉播。





