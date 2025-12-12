應戰胡瓜、康康！白冰冰突登高開唱嗨曝新喜訊 「超狂畫面」全被拍

記者蔡維歆／台北報導

本週企劃「超激勵人生奮鬥金曲秀」，演藝圈媽祖婆白冰冰應戰週六晚上八點，大展神威讓攝影棚現「神蹟」，70歲的她豁出去，演唱〈醉情歌〉站在20公尺高台，穿上1公尺圓長白裙，白色裙擺從高台拖曳到攝影棚地板，數十位舞者配合歌曲展開白裙，節目團隊使用電腦燈打上千變萬化的圖案在長裙上，整個氣勢猶如拉斯維加斯大秀在電視播出。

陽帆（左起）、陳思安、蔡小虎、白冰冰同台。（圖／民視提供）

白冰冰說：「之前請到王世堅說是猛藥，我們節目每個演唱跟表演的都是猛藥，這樣的演出這是我們的日常」，陽帆更說台語之神蔡小虎搭配小江蕙陳思安演唱〈秋雨彼一暝〉也是神級合作的完美演出。其中白冰冰帥氣皇帝扮相與少女團體「Give Me Five」順口溜演唱〈遊台灣〉，深厚底子無NG將全台灣各個景點介紹，瞬間變身來到古代宮廷。

廣告 廣告

另外觀眾最愛的「超級孩子王」本週新挑戰者陳宥辰與賴哿萲合唱〈下午的一齣戲〉，一開口就讓看過大風大浪的蔡小虎大讚不已，完美高音與聲調，驚豔全場，對手周柏霖與周祐均更是說全身起雞皮疙瘩，強者挑戰讓全場驚呼連連

更多三立新聞網報導

開賣飆破百萬！網美「豪砸百萬」震撼宣布新喜訊 驚人近況曝光了

錄到一半爆意外！女星「毒舌逼哭學生」當場離開 尷尬過程全被拍

疑襲胸籃籃遭網炎上！胡瓜首公開回應不忍了 5字洩「真實心聲」

曾批台灣無聊像坨屎！最強高中生Ray美國奪獎「致敬台灣」：我的靠山

