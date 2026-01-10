應援偶像不能等！金唱片頒獎典禮前台北大巨蛋湧人潮

台北市 / 綜合報導

南韓指標性音樂盛事金唱片頒獎典禮，今(10)日盛大登場！這一次特別增加安檢措施，因此許多觀眾早早就來排隊，希望能夠早點完成程序，順利入場，台北大巨蛋開演前，外面就出現滿滿人潮，粉絲們帶著各式各樣的應援物，用行動與愛支持偶像。

手拿應援物拍照，開心笑容藏不住，台北大巨蛋今日下午，湧現大批人潮，金唱片頒獎典禮開演前，粉絲們早早來報到，通通有備而來，粉絲VS.記者說：「(你們想來看誰的)，CORTIS，安乾鎬，安乾鎬，安乾鎬，這個這個，這個這個。」

對著鏡頭大秀小卡，還用精美的卡套細心保護，另一位手機上貼著成員JAMES的照片，特別珍惜心愛的偶像，粉絲VS.記者說：「(要看到偶像有沒有很興奮)，有，他很期待，他昨天都捨不得睡覺。」

手上拿著兩大袋，通通都是應援物，娃娃手燈，卡套一攤開，每一個成員通通完美收藏，還有粉絲，興奮心情無法壓仰，粉絲VS.記者說：「(你們想看到誰)，我們想看，BOYNEXTDOOR，我從搶票的時候就很期待，想結婚的興奮。」

真的好想嫁給偶像，現場甚至出動應援卡車，就是要對偶像表達滿滿的愛，而這一次為了要維護現場安全秩序，特別增設安檢程序，觀眾們乖乖排隊打開包包，走完流程才能入場。

粉絲說：「我是覺得人太多，有點可怕，但應該是還好。」粉絲說：「因為之前有一些演唱會，可能有粉絲會帶一些，酒精類的東西，影響秩序，我覺得這個還是要控管。」增設安檢流程，即便需要多花一點時間才能進場，不過為了讓大家，平安享受典禮，粉絲表示一切都值得。

