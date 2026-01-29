應援太激烈出事了！搖滾區女粉絲「被吼到左耳失聰」 醫示警至少一週難恢復

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

演唱會氣氛熱烈，不過過度吼叫應援，恐怕不只傷喉嚨，還可能傷到耳朵。近日一名女網友分享，她在搖滾區觀賞演唱會時，因後方粉絲全程高分貝應援，導致左耳聽力受損，經醫師診斷為短暫失聰，至少需一週才能觀察是否恢復，事件曝光後引發網友熱議。

演唱會氣氛熱烈，不過過度吼叫應援，恐怕不只傷喉嚨，還可能傷到耳朵。 (圖／資料庫)

該名女網友昨（28）日在社群平台發文表示，自己購買搖滾區票券，由於現場空間狹窄，後方粉絲幾乎貼近她耳邊高聲吼叫，整場演出下來讓她感到頭暈不適。她曾向對方請求降低音量，對方卻回應「大家都一樣大聲」，讓她相當無奈。

演唱會結束後，原PO發現左耳出現明顯聽力異常，並伴隨持續耳鳴，就醫檢查後確認耳朵受損。醫師指出，至少一週內會處於短暫失聰狀態，需持續追蹤恢復情況，若聽力未改善，不排除留下後遺症。原PO也表示，若後續狀況未好轉，將考慮對該名粉絲提告。

貼文曝光後，不少網友留言分享相似經驗，呼籲應援時應顧及他人感受與安全，「搖滾區這麼擠，拜託不要直接對著前面的人尖叫」、「我也曾被吼到短暫失聰，希望妳早日康復」、「演唱會真的太吵，建議戴降噪耳塞」。也有人直言「這聲音根本像殺豬」、「大聲吼叫的人往往不覺得自己吵，還以為大家都一樣」。

