應援學測考生 新北11考場、文山茶推廣中心免費領包種茶包

台中市 / 綜合報導 考卷沒寫名字，應該扣幾分呢？台中市潭子區一間國小的郭姓班導被投訴，學生沒寫姓名，95分的考卷竟然變0分，氣得家長 向市議員投訴 ，議員說，這名郭姓班導9日才因為涉嫌對學生言語霸凌和不當管教，鬧上新聞版面，疑似為了報復，才會對這一名學生的考卷「下重手」。對此校方解釋，說0 分 只是一個註記，實際登錄系統的成績只有「扣10分」，但是因為還有其他學生也投訴郭姓班導涉嫌霸凌，目前先將 她 調離現職，改為科任老師，並且等候調查。這張國小六年級的健康與體育考試卷，右上角成績是95分，但學生沒寫姓名，老師用紅筆打了個問號，左側也寫扣5分，卻又在95分的上方打了一個0分，家長看到氣得投訴，台中市議員(民)王立任說：「小動作不斷，黃姓的學生，他原本考95分，沒有寫姓名，應該是要扣5分，這個導師，她後來直接把考卷拿去之後，直接批改為0分。」考卷只是沒寫姓名，就從95分變成0分，學生和家長都無法接受，被指控的是在潭子區這間國小教六年級的郭姓班導，她9日時就因為涉嫌言語霸凌學生，鬧上新聞版面，郭姓班導被投訴後，沒調職，繼續在同一個班級當班導，接著就發生學生沒在考卷上寫姓名給了0分，市議員認為，郭姓班導是被投訴後心生不滿，才給0分作為報復。台中市議員(民)王立任說：「她完全沒有任何的反省，她甚至用報復性的行為，變本加厲來欺負這個學生，霸凌這個學生。」對此校方出面解釋，說那不是0分，是老師作的註記，當事校方說：「她並不是把學生打0分的成績評量，而是適時做註記，然後實際登錄的部分，是酌減10分。」校方解釋，考卷右上角那個0不是0分是註記，實際登錄系統的分數是扣10分，但因為，後續又有別的學生投訴郭姓班導涉嫌霸凌，因此決定，15日開始郭姓班導調離職務改任科任老師，並且不直接接觸原來帶班班級，靜候調查。 原始連結

華視影音 ・ 15 小時前 ・ 1