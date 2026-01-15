應援學測考生！星巴克、麥當勞齊推買1送1 優惠日期、品項一次看

【緯來新聞網】配合115學年度學科能力測驗將於1月17日至19日舉行，星巴克、麥當勞與7-ELEVEN等多家業者公布最新優惠活動，針對全台考生提供限時餐飲促銷，時間集中於1月16日，部分門市適用限制則依各品牌官網為準。

星巴克16日開始買一送一。（圖／星巴克提供）

根據星巴克台灣官網公告，「學測考生加油 好友分享日」活動將於1月16日11時至20時舉行。活動期間，消費者購買兩杯相同容量與口味的大杯以上飲品，第二杯由品牌免費提供。每人每次最多可享買二送二優惠，僅限門市現場領取，且不適用於機場、車站、休息站、觀光景點等特定據點，也不包含預訂與外送服務。

此次活動飲品項目以門市現貨為準，不包含特定品項如典藏系列、手沖咖啡、含酒精飲料等；新品「奶香烤舒芙蕾風味那堤」亦包含在優惠適用品項內，考生可趁機嘗鮮。



麥當勞台灣同步於1月16日針對薯條、雞塊與香鷄翅推出一日限定買一送一優惠券，優惠券需於官方App領取使用，實體門市亦有適用限制。



便利商店業者7-ELEVEN則推出象徵「包中」的主題優惠，涵蓋肉包與水餃等加熱食品。根據統一超商公布，部分活動品項於門市販售，實際品項與價格依各門市陳列為主。

