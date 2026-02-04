應援帶著走 「FUBON ANGELS一卡通」上班通勤加油打氣

台灣棒球應援文化揚名國際，啦啦隊更是球場上最亮眼的焦點，iPASS一卡通與富邦悍將啦啦隊聯名，推出「FUBON ANGELS一卡通」系列盲包，集結二十三位成員，將於二月十日起在全台7-ELEVEN販售，球迷們千萬別錯過。(見圖)

一卡通公司今(四)日說明，這次聯名採盲包方式販售，三款不同卡面共推出六十九款個人專屬卡面，再加上超稀有親筆簽名版，一次滿足廣大粉絲的收藏慾望。

iPASS MONEY電支用戶超過七百萬人，為全台最多人使用的電子支付品牌，「FUBON ANGELS盲包一卡通」採用一卡通PLUS晶片，搭配「一卡通iPASS MONEY」APP的「票卡感應機」功能，可隨時進行加值、查詢餘額及即時交易紀錄，大幅提升使用便利性；持卡即可搭乘雙北捷運、公車、高鐵、台鐵、渡輪及YouBike二.○等多元大眾運輸工具，實現「一卡通行，暢行全台」的便利體驗；記名一卡通亦可累積一卡通綠點，一點等同一元，折抵範圍橫跨交通、消費、繳費、轉帳四大生活場域。

「FUBON ANGELS盲包一卡通」將於二月十日正式於全台7-ELEVEN門市販售，共六十九款盲包限量販售，數量有限，邀請球迷與粉絲把甜美應援隨身收藏。