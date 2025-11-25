應援物被「SJ利特姐」義賣 粉絲心碎網掀論戰

人氣男團SUPER JUNIOR月中在台北大巨蛋連唱三天，今（25日）也持續在台灣跑活動。（圖／翻攝自利特IG）





人氣男團SUPER JUNIOR月中在台北大巨蛋連唱三天，今（25日）也持續在台灣跑活動。有不少粉絲手工製作了應援小物送給團員，但是有中國粉絲發文，在一場慈善活動中，從隊長利特的姐姐手上買到了利特的包包，讓不少台灣粉絲很難過，覺得這樣根本是踐踏粉絲的心意。而利特姐姐朴仁英事後發表道歉聲明。

南韓大勢男團SUPER JUNIOR的隊長利特，高挑身材、一身卡其西裝，如白馬王子般出席品牌活動。這個月中才在大巨蛋連唱三天，利特持續經營台灣市場，粉絲一路跟隨打氣；不過利特近來卻有些爭議，讓粉絲心碎。

這款台灣粉絲親手做的鉤針包，是送給SUPER JUNIOR團員的應援物，每人都有獨一無二的一個，團員東海甚至在機場直接背上。不過就在演唱會結束不到一週，居然有粉絲在利特姐姐朴仁英的慈善市集中，買到了粉絲獻給利特的手作包包。

有大陸粉絲透露，從利特姊姊手中買到了利特的同款包包，但有眼尖粉絲認出，這就是利特的獨家款，在網路上掀起兩派論戰。有粉絲認為，畢竟做公益是善舉，能夠因此曝光也不是壞事，但也有不少人認為，隨意將粉絲的禮物變賣，就是糟蹋心意。

更令粉絲不滿的是，利特姐姐還在直播中說「這樣做錯了嗎」，令不少粉絲不滿。朴仁英隔天就在限時動態發了態度180度轉變的聲明，表示不清楚那個包包是什麼，活動中有一個中國的粉絲想買，就賣給她了，也說利特完全不知道這件事，不過下次會多加注意。

其實這些粉絲送的應援物，很多藝人會留下自己喜歡的，把其餘禮物寄回去給家人，或者一些毛絨玩偶也會由公司整理好捐出來做公益。也有部分經紀公司明文規定，只收信不收禮；這回應援物爭議，恐怕也讓利特自己始料未及。



